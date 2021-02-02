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В Киеве прошла акция, приуроченная ко дню рождения Кастуся Калиновского
Источник материала: Хартия'97
В Киеве прошла акция, приуроченная ко дню рождения Кастуся Калиновского
Видеофакт.
В Киеве прошла акция, приуроченная ко дню рождения героя Беларуси Кастуся Калиновского.
Белорусы собрались у посольства, чтобы почтить память героя, вспомнить его большой вклад в будущее белорусского народа, прочесть стихи, посвященные ему, и спеть гимн «Погоня».
Видео опубликовал телеграм-канал
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