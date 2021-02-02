Романчук назвал фатальную ошибку, которая грозит окончательно загнать экономику Беларуси в тупик

Источник материала: Салiдарнасць

Государство в Беларуси — это организованная группировка, которая даже хуже, чем феодал или рабовладелец, считает экономист.

Ярослав Романчук приводит статистику : в 2020 году. среднее белорусское домашнее хозяйство отдало государству в виде налогов только через покупку товаров и услуг в 2,8 раза больше денег, чем потратило на продукты питания.

Для оценки размера государства в Беларуси экономист сопоставляет две цифры: 1) расходы органов госуправления на душу населения (в 2020 году составили ~$2,36 тысяч в год) и 2) объем налогов в потребительских расходах, на одно домашнее хозяйство. Это ~$2,65 тысяч.

— Государство в Беларуси — это организованная группировка, которая даже хуже, чем феодал или рабовладелец, — считает эксперт. — ...Чувствует ли каждый белорус, что за свои налоги государство оказывает ему услуг, предоставляет товаров (якобы бесплатно) почти на $200 месяц?

Речь идет о безопасности (армия, милиция), справедливости (органы правопорядка, суды), инфраструктуре/сетях — и это без ЖКУ, поборов школ, дорогих лекарств и услуг адвокатов.

Задаёт ли себе белорус вопрос, почему с него каждый месяц дерут за все эти услуги почти в десять раз больше, чем за жилищно-коммунальные услуги? Ведь в условиях свободы, частной собственности и открытой конкуренции он мог бы платить за такие услуги, как минимум, в два раза меньше.

Грешным делом возникает вопрос: «Может, за такие деньги нанять пару-тройку тысяч швейцарцев/немцев/ирландцев (частную компанию), которые бы организовали бы белорусам процесс качественного, эффективного производства Государством нужных белорусам услуг?»

Воспитать вот такого «советского человека», который бы беззаветно, беспросветно доверял Государству — большая победа Левиафана и его выгодополучателей. Именно поэтому они постоянно инвестируют в пропаганду, содержат «ученых» и экспертов, идеологов и духовников, чтобы они поддерживали и укрепляли слепую веру человека в Левиафана. Неважно, кто является его наместником в стране, Лукашенко, Путин или Бердымухамедов.

Романчук называет фатальную ошибку, которая грозит окончательно загнать экономику Беларуси в тупик. Б

— Белорусские власти отказываются делать элементарный аудит государственных расходов. Одни это блокируют, потому что безнаказанно зарабатывают на освоении денег налогоплательщиков. Другие — потому что боятся потерять должности и развенчать в глазах руководства миф о своем статусе компетентных «крепких хозяйственников».

А третьи — собственно, сами налогоплательщики — не могут/не хотят и часто не понимают, что именно в функциях, размерах и режиме управления государством — корень зла, источник жуткой несправедливости и обмана.

Распорядителям чужого все равно, под каким флагом, держать людей за лохов и сдирать с них три шкуры в виде налогов. Это критически важно помнить всем белорусам, которые хотят видеть Беларусь не только без Лукашенко, но также по-настоящему народной, свободной и справедливой, — заключает руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса.