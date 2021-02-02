Воду в детсадах Партизанского района признали пригодной для употребления

Замглавы администрации Партизанского района Владимир Лебедь заверил, что проблем с водопроводной водой в пяти детсадах уже нет.



Источник: Мингорисполком

«После устранения повреждений на сетях по улице Академической в детсады поступает водопроводная вода надлежащего качества, специалисты лаборатории Минскводоканала взяли пробы. Исследование показало, что вода пригодна для употребления», — сказал Лебедь.