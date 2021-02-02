|
Воду в детсадах Партизанского района признали пригодной для употребления
Источник материала: Навiны
Замглавы администрации Партизанского района Владимир Лебедь заверил, что проблем с водопроводной водой в пяти детсадах уже нет.
«После устранения повреждений на сетях по улице Академической в детсады поступает водопроводная вода надлежащего качества, специалисты лаборатории Минскводоканала взяли пробы. Исследование показало, что вода пригодна для употребления», — сказал Лебедь.
Из-за
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замглавы администрации Партизанского района Владимир Лебедь заверил, что проблем с водопроводной водой в пяти детсадах уже нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)