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Воду в детсадах Партизанского района признали пригодной для употребления

02.02.2021 21:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Замглавы администрации Партизанского района Владимир Лебедь заверил, что проблем с водопроводной водой в пяти детсадах уже нет.

Воду в детсадах Партизанского района признали пригодной для употребления
Источник: Мингорисполком

«После устранения повреждений на сетях по улице Академической в детсады поступает водопроводная вода надлежащего качества, специалисты лаборатории Минскводоканала взяли пробы. Исследование показало, что вода пригодна для употребления», — сказал Лебедь.

Из-за аварии вода в детских садах №№ 82, 164, 186, 257 и 543 была временно непригодна для питья.

 
 
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Замглавы администрации Партизанского района Владимир Лебедь заверил, что проблем с водопроводной водой в пяти детсадах уже нет.
 
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