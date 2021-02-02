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Решили сделать тюнинг мотоцикла, а запчасти просто забрали у местного жителя
Источник материала: БTДвое парней в Ивацевичском районе решили сделать тюнинг мотоцикла, и все бы ничего, вот только запчасти находчивые молодые люди просто забрали у местного жителя. Последний обратился в милицию и рассказал, что из его гаража пропали запчасти к мотоциклу ИЖ и набор слесарных ключей. Милиционеры выяснили - к делу причастен 24-летний парень, ранее судимый, и его 14-летний знакомый.
Друзья катались между поселками, а после решили сделать тюнинг своего транспортаЗа запчастями отправились к местному жителю, пробрались на чужую территорию и разобрали припаркованный там мотоцикл. Сняли колеса, двигатель, мелкие запчасти. Имущество спрятали в доме старшего товарища, Позже новый владелец решил вывезти чужие запчасти в лес, а потом к знакомому. И все же избежать внимания стражей порядка не удалось. Возбуждено уголовное дело за кражу. Владельцу вернули имущество.
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Двое парней в Ивацевичском районе решили сделать тюнинг мотоцикла, и все бы ничего, вот только запчасти находчивые молодые люди просто забрали у местного жителя....
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