ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Решили сделать тюнинг мотоцикла, а запчасти просто забрали у местного жителя

02.02.2021 22:49 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Двое парней в Ивацевичском районе решили сделать тюнинг мотоцикла, и все бы ничего, вот только запчасти находчивые молодые люди просто забрали у местного жителя. Последний обратился в милицию и рассказал, что из его гаража пропали запчасти к мотоциклу ИЖ и набор слесарных ключей. Милиционеры выяснили - к делу причастен 24-летний парень, ранее судимый, и его 14-летний знакомый.

Друзья катались между поселками, а после решили сделать тюнинг своего транспорта

За запчастями отправились к местному жителю, пробрались на чужую территорию и разобрали припаркованный там мотоцикл. Сняли колеса, двигатель, мелкие запчасти. Имущество спрятали в доме старшего товарища, Позже новый владелец решил вывезти чужие запчасти в лес, а потом к знакомому. И все же избежать внимания стражей порядка не удалось. Возбуждено уголовное дело за кражу. Владельцу вернули имущество. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое парней в Ивацевичском районе решили сделать тюнинг мотоцикла, и все бы ничего, вот только запчасти находчивые молодые люди просто забрали у местного жителя....
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан житель Слуцкого района, на счету которого два угона и около 10 краж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by