Источник материала: БT

Друзья катались между поселками, а после решили сделать тюнинг своего транспорта

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решили сделать тюнинг мотоцикла, а запчасти просто забрали у местного жителя Двое парней в Ивацевичском районе решили сделать тюнинг мотоцикла, и все бы ничего, вот только запчасти находчивые молодые люди просто забрали у местного жителя....

Двое парней в Ивацевичском районе решили сделать тюнинг мотоцикла, и все бы ничего, вот только запчасти находчивые молодые люди просто забрали у местного жителя. Последний обратился в милицию и рассказал, что из его гаража пропали запчасти к мотоциклу ИЖ и набор слесарных ключей. Милиционеры выяснили - к делу причастен 24-летний парень, ранее судимый, и его 14-летний знакомый.За запчастями отправились к местному жителю, пробрались на чужую территорию и разобрали припаркованный там мотоцикл. Сняли колеса, двигатель, мелкие запчасти. Имущество спрятали в доме старшего товарища, Позже новый владелец решил вывезти чужие запчасти в лес, а потом к знакомому. И все же избежать внимания стражей порядка не удалось. Возбуждено уголовное дело за кражу. Владельцу вернули имущество.