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Роман Головченко о ВНС: Президент подчеркнул, что на собрании должны звучать разные точки зрения, оно не должно

02.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роман Головченко о ВНС: Президент подчеркнул, что на собрании должны звучать разные точки зрения, оно не должно

Об альтернативных мнениях, представительности форума и угрозах в адрес делегатов. Подробности грядущего Всебелорусского народного собрания журналистам сегодня рассказал премьер-министр, возглавляющий организационный комитет.  

В этот раз изменён алгоритм выдвижения делегатов. Это связано с тем, что к традиционному экономическому блоку добавится общественно-политическая составляющая. Почти половина делегатов – депутаты местных Советов. Они как никто знают, что волнует людей на местах. Ещё одна значительная группа – представители крупнейших общественных объединений. Проведена большая подготовительная работа. Только на диалоговых площадках внесено порядка 5000 предложений. Четверть уже приобщена к материалам форума. Премьер уверяет: людям с альтернативной точкой зрения дорогу на форум никто не закрывал.

Участие в собрании примут и зарубежные гости, в том числе представители посольств иностранных государств. Всё это говорит об интересе к форуму. При этом на делегатов уже сейчас оказывают давление – угрозы в социальных сетях, к сожалению, стали привычным делом. А в телеграм-каналах плодятся призывы то бойкотировать собрание, то выходить на протестные акции – так и запутаться недолго! Оргкомитет просит не обращать внимания на запугивания и призывы-пустышки.

Организаторы форума продолжают работать над его содержательным наполнением. Уже в ходе подготовки правительство получило порцию здравой критики в ответ на представленную программу социально-экономического развития. Так что через неделю будет представлен актуализированный вариант. 

При этом премьер-министр обращает внимание на то, что повестку во многом сформируют сами делегаты. Именно от их выступлений будет зависеть информационная наполненность форума. 

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Об альтернативных мнениях, представительности форума и угрозах в адрес делегатов. Подробности грядущего Всебелорусского народного собрания журналистам сегодня...
 
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