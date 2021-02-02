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Роман Головченко о ВНС: Президент подчеркнул, что на собрании должны звучать разные точки зрения, оно не должно
Источник материала: ОНТ
Об альтернативных мнениях, представительности форума и угрозах в адрес делегатов. Подробности грядущего Всебелорусского народного собрания журналистам сегодня рассказал премьер-министр, возглавляющий организационный комитет.
В этот раз изменён алгоритм выдвижения делегатов. Это связано с тем, что к традиционному экономическому блоку добавится общественно-политическая составляющая. Почти половина делегатов – депутаты местных Советов. Они как никто знают, что волнует людей на местах. Ещё одна значительная группа – представители крупнейших общественных объединений. Проведена большая подготовительная работа. Только на диалоговых площадках внесено порядка 5000 предложений. Четверть уже приобщена к материалам форума. Премьер уверяет: людям с альтернативной точкой зрения дорогу на форум никто не закрывал.
Участие в собрании примут и зарубежные гости, в том числе представители посольств иностранных государств. Всё это говорит об интересе к форуму. При этом на делегатов уже сейчас оказывают давление – угрозы в социальных сетях, к сожалению, стали привычным делом. А в телеграм-каналах плодятся призывы то бойкотировать собрание, то выходить на протестные акции – так и запутаться недолго! Оргкомитет просит не обращать внимания на запугивания и призывы-пустышки.
Организаторы форума продолжают работать над его содержательным наполнением. Уже в ходе подготовки правительство получило порцию здравой критики в ответ на представленную программу социально-экономического развития. Так что через неделю будет представлен актуализированный вариант.
При этом премьер-министр обращает внимание на то, что повестку во многом сформируют сами делегаты. Именно от их выступлений будет зависеть информационная наполненность форума.
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Роман Головченко о ВНС: Президент подчеркнул, что на собрании должны звучать разные точки зрения, оно не должно
Об альтернативных мнениях, представительности форума и угрозах в адрес делегатов. Подробности грядущего Всебелорусского народного собрания журналистам сегодня...
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