|
Военные Мьянмы анонсировали создание Государственного административного совета
Источник материала: ОНТ
Вооруженные силы Мьянмы заявили, что будет сформирован новый орган власти – Государственный административный совет,
Сообщается, что членами совета станут 11 человек. Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаин назначен его главой.
По информации издания, в соответствии с 419-м разделом Конституции 2008 года в случае передачи ему власти он может выполнять полномочия законодательной, исполнительной и судебной ветвей.
ФОТО: Reuters
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вооруженные силы Мьянмы заявили, что будет сформирован новый орган власти – Государственный административный совет, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Myanmar Times....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)