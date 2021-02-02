Военные Мьянмы анонсировали создание Государственного административного совета

Источник материала: ОНТ

Вооруженные силы Мьянмы заявили, что будет сформирован новый орган власти – Государственный административный совет, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Myanmar Times.

Сообщается, что членами совета станут 11 человек. Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаин назначен его главой.

По информации издания, в соответствии с 419-м разделом Конституции 2008 года в случае передачи ему власти он может выполнять полномочия законодательной, исполнительной и судебной ветвей.

ФОТО: Reuters

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