Лукашенко о делегатах Всебелорусского народного собрания: Этих людей избрал народ, мы должны услышать голос каждого

Источник материала: ОНТ

Важнейшим событием в жизни страны Президент назвал VI Всебелорусское народное собрание. Форум состоится 11 и 12 февраля. Сегодня подготовку обсудили на совещании во Дворце Независимости. Александр Лукашенко подробно прошёлся по механизму формирования повестки. Первостепенная задача – принять решения, в которых каждый белорус найдет ответы на свои вопросы.

А пока до форума еще чуть больше недели, важно ничего не упустить, чтобы были созданы все условия для продуктивной работы делегатов. Всё-таки все они носители важной миссии – отразить желания белорусов, живущих сегодня в стране, в конкретных направлениях, по которым Беларусь будет двигаться дальше.





Правительство и законодатели, Администрация и Управление делами Президента, Совбез и минская мэрия – все эти ведомства так или иначе отвечают за грядущий Всебелорусский форум. И подготовку эту можно разделить на два ключевых направления: организация всенародного собрания и наполнение его содержанием. Сегодня в повестке и то, и другое.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Необходимо посмотреть, все ли готово для встречи делегатов. В столицу приедут представители всех регионов, представители всех групп, как принято говорить, нашего гражданского общества, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, отдельных регионов. Также будут приглашенные гости… Люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома, они приехали к себе домой, в столицу нашей Родины… Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними – тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни».

А теперь представьте, что для этого нужно предусмотреть. В Минске соберутся 2700 делегатов. Для них нужно организовать транспорт, проживание, продумать логистику перемещений, обеспечить безопасность. И это только часть бытовых вопросов, да и то на финише. А ведь качество (читай – содержание) важнее количества.

Помимо диалоговых площадок, свои предложения готовили различные ведомства и общественные организации, немало обращений приняли в парламенте, власти на местах, в общественных приёмных. Что до решений, их соберут в один итоговый документ – резолюцию. И в ней особенно важно, настаивает Президент, быть предельно конкретными. Доходчиво излагать факты, из которых каждый белорус поймёт, чего ему ждать.

Во главе угла всех вопросов – экономика, это особенно отметил Президент. Поэтому звучать на ВНС будут насущные вопросы жизни людей: ценообразование, тарифы в ЖКХ, занятость и заработная плата. Впрочем, сам Александр Лукашенко предложил подойти к изучению запросов белорусов ещё основательнее. К этой работе уже подключили социологов.

Важное замечание: Всебелорусское народное собрание – инструмент для улучшения жизни в стране. Для тех, кто в этой стране живёт.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Тут некоторые беглые и прочие так называемые оппозиционеры плачут и рыдают: если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит – нелегитимно. Во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве. Кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Мы только гостей приглашаем. Во-вторых, они объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Вы объявили бойкот – бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести "форум замежжа". Ну, проводите, никто же не мешает. Собирайтесь в Польше, Литве и проводите».

В то же время площадку, которая объединит белорусов с самыми разными мнениями, можно ведь использовать максимально эффективно. Главное – готовность вместе работать для общего блага. Это, кстати, принципиальное отличие Всебелорусского народного собрания от любых альтернативных.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «По сути, была аккумулирована вся конструктивная мысль народа, здравая инициатива, которая направлена на созидание… Важно, что люди, которые участвовали в этом процессе, – это те, кто хотел там быть, и те, кого на деле заботит будущее нашей Родины, которые переживают, видят направления модернизации, развития страны. Главное – они все заряжены на позитив. У людей есть разные точки зрения, но конечная цель одна – сделать нашу страну лучше».

И ведь действительно: кто не пробует участвовать в законных переменах, вправе ли потом упрекать, что его не услышали? Вопрос, конечно, риторический.

Это не последнее совещание по подготовке ВНС во Дворце Независимости. Будет ещё одно, контрольное: к нему все вопросы, поднятые сегодня, должны быть уже решены. Как в повестке, так и с размещением делегатов. И ещё: Всебелорусское народное собрание – встреча открытая настолько, что к ней приглашают вообще каждого белоруса. Два дня форума покажут в прямом эфире. Так что достаточно будет просто включить телевизор.

ФОТО: БЕЛТА

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