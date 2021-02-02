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Лукашенко о делегатах Всебелорусского народного собрания: Этих людей избрал народ, мы должны услышать голос каждого
Источник материала: ОНТ
Важнейшим событием в жизни страны Президент назвал VI Всебелорусское народное собрание. Форум состоится 11 и 12 февраля. Сегодня подготовку обсудили на совещании во Дворце Независимости. Александр Лукашенко подробно прошёлся по механизму формирования повестки. Первостепенная задача – принять решения, в которых каждый белорус найдет ответы на свои вопросы.
А пока до форума еще чуть больше недели, важно ничего не упустить, чтобы были созданы все условия для продуктивной работы делегатов. Всё-таки все они носители важной миссии – отразить желания белорусов, живущих сегодня в стране, в конкретных направлениях, по которым Беларусь будет двигаться дальше.
Правительство и законодатели, Администрация и Управление делами Президента, Совбез и минская мэрия – все эти ведомства так или иначе отвечают за грядущий Всебелорусский форум. И подготовку эту можно разделить на два ключевых направления: организация всенародного собрания и наполнение его содержанием. Сегодня в повестке и то, и другое.
А теперь представьте, что для этого нужно предусмотреть. В Минске соберутся 2700 делегатов. Для них нужно организовать транспорт, проживание, продумать логистику перемещений, обеспечить безопасность. И это только часть бытовых вопросов, да и то на финише. А ведь качество (читай – содержание) важнее количества.
Помимо диалоговых площадок, свои предложения готовили различные ведомства и общественные организации, немало обращений приняли в парламенте, власти на местах, в общественных приёмных. Что до решений, их соберут в один итоговый документ – резолюцию. И в ней особенно важно, настаивает Президент, быть предельно конкретными. Доходчиво излагать факты, из которых каждый белорус поймёт, чего ему ждать.
Во главе угла всех вопросов – экономика, это особенно отметил Президент. Поэтому звучать на ВНС будут насущные вопросы жизни людей: ценообразование, тарифы в ЖКХ, занятость и заработная плата. Впрочем, сам Александр Лукашенко предложил подойти к изучению запросов белорусов ещё основательнее. К этой работе уже подключили социологов.
Важное замечание: Всебелорусское народное собрание – инструмент для улучшения жизни в стране. Для тех, кто в этой стране живёт.
В то же время площадку, которая объединит белорусов с самыми разными мнениями, можно ведь использовать максимально эффективно. Главное – готовность вместе работать для общего блага. Это, кстати, принципиальное отличие Всебелорусского народного собрания от любых альтернативных.
И ведь действительно: кто не пробует участвовать в законных переменах, вправе ли потом упрекать, что его не услышали? Вопрос, конечно, риторический.
Это не последнее совещание по подготовке ВНС во Дворце Независимости. Будет ещё одно, контрольное: к нему все вопросы, поднятые сегодня, должны быть уже решены. Как в повестке, так и с размещением делегатов. И ещё: Всебелорусское народное собрание – встреча открытая настолько, что к ней приглашают вообще каждого белоруса. Два дня форума покажут в прямом эфире. Так что достаточно будет просто включить телевизор.
ФОТО: БЕЛТА
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Лукашенко о делегатах Всебелорусского народного собрания: Этих людей избрал народ, мы должны услышать голос каждого
Важнейшим событием в жизни страны Президент назвал VI Всебелорусское народное собрание. Форум состоится 11 и 12 февраля. Сегодня подготовку обсудили на совещании во...
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