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Кулинарный лайфхак с желтком и чесноком восхитил Сеть. Только взгляните!

02.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кулинарный лайфхак с желтком и чесноком восхитил Сеть. Только взгляните!

Пользователь TikTok Каллум Грей опубликовал в соцсети видео с необычной и действенной кулинарной уловкой, которую многие оценили, пишет портал «Ридус». 

На кадрах Грей отделяет яичный желток от белка при помощи зубчика чеснока – он трет пальцами очищенный чеснок, после этого аккуратно берет желток за верхушку и переносит его в другую чашку. Секрет в том, что из-за чеснока пальцы становятся липкими. 

Пользователи Сети пришли в восторг от этого метода. Ролик собрал свыше 8 млн просмотров. 

ФОТО: panagroup-bg.com

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Пользователь TikTok Каллум Грей опубликовал в соцсети видео с необычной и действенной кулинарной уловкой, которую многие оценили, пишет портал «Ридус».  На кадрах...
 
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