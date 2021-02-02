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Кулинарный лайфхак с желтком и чесноком восхитил Сеть. Только взгляните!
Источник материала: ОНТ
Пользователь TikTok Каллум Грей опубликовал в соцсети видео с необычной и действенной кулинарной уловкой, которую многие оценили,
На кадрах Грей отделяет яичный желток от белка при помощи зубчика чеснока – он трет пальцами очищенный чеснок, после этого аккуратно берет желток за верхушку и переносит его в другую чашку. Секрет в том, что из-за чеснока пальцы становятся липкими.
Пользователи Сети пришли в восторг от этого метода. Ролик собрал свыше 8 млн просмотров.
ФОТО: panagroup-bg.com
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Пользователь TikTok Каллум Грей опубликовал в соцсети видео с необычной и действенной кулинарной уловкой, которую многие оценили, пишет портал «Ридус». На кадрах...
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