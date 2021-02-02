Кулинарный лайфхак с желтком и чесноком восхитил Сеть. Только взгляните!

Источник материала: ОНТ

Пользователь TikTok Каллум Грей опубликовал в соцсети видео с необычной и действенной кулинарной уловкой, которую многие оценили, пишет портал «Ридус».

На кадрах Грей отделяет яичный желток от белка при помощи зубчика чеснока – он трет пальцами очищенный чеснок, после этого аккуратно берет желток за верхушку и переносит его в другую чашку. Секрет в том, что из-за чеснока пальцы становятся липкими.

Пользователи Сети пришли в восторг от этого метода. Ролик собрал свыше 8 млн просмотров.

ФОТО: panagroup-bg.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram