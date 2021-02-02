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«Один таможенник работает»: что происходит на границе с Россией, где образовались многокилометровые пробки из большегрузов
Источник материала: ОНТ
Следим за ситуацией на выезде из Беларуси в Россию, где образовались многокилометровые пробки из большегрузов. Раньше водители здесь никогда не проводили столько времени, как сейчас. Минувшей ночью машины стояли даже в Лиозно, что в 10 километрах от пункта пропуска.
Пункт пропуска на российской границе ближайший к Витебску – всего 50 километров, для доставки грузов водители часто выбирают именно эту трассу, но сегодня здесь скорость всего около 100 метров в час.
Те, кто накануне вечером направлялся к границе, тормозили за 10 километров от пункта пропуска. И только сегодня на малом ходу, ближе к обеду добрались к цели. Раньше на этом участке водители редко тратили больше 3 часов, иногда приходилось постоять, но чтобы сутки – такого никто не припомнит.
По словам водителей, причина очереди – организация работы профильных сотрудников российской таможни. Объехать этот переход возможно, но, говорят дальнобойщики, в Витебской области на всех ближайших пунктах пропуска союзной границы ситуация схожая. Это продолжается уже несколько дней.
На белорусском участке проезд свободен – уже много лет с нашей стороны никаких проверок на общих пунктах пропуска, чего не скажешь про соседей. Вместо упрощенного передвижения (что вполне естественно для Союзного государства) – водители не только теряют время, но и терпят убытки.
Очередь медленно, но сокращается. Еще накануне вечером большегрузы стояли в райцентре Лиозно, но сейчас транспорта уже нет, машины продвинулись на пару километров. Но ближе к выходным поток машин обязательно увеличится. Если ситуация на границе не изменится, большегрузы снова будут стоять в посёлке.
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«Один таможенник работает»: что происходит на границе с Россией, где образовались многокилометровые пробки из большегрузов
Следим за ситуацией на выезде из Беларуси в Россию, где образовались многокилометровые пробки из большегрузов. Раньше водители здесь никогда не проводили столько...
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