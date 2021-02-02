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«Один таможенник работает»: что происходит на границе с Россией, где образовались многокилометровые пробки из большегрузов

02.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Один таможенник работает»: что происходит на границе с Россией, где образовались многокилометровые пробки из большегрузов

Следим за ситуацией на выезде из Беларуси в Россию, где образовались многокилометровые пробки из большегрузов. Раньше водители здесь никогда не проводили столько времени, как сейчас. Минувшей  ночью машины стояли даже в Лиозно, что в 10 километрах от пункта пропуска. 

Пункт пропуска на российской границе ближайший к Витебску – всего 50 километров, для доставки грузов водители часто выбирают именно эту трассу, но сегодня здесь скорость всего около 100 метров в час.  

Те, кто накануне вечером направлялся к границе, тормозили за 10 километров от пункта пропуска. И только сегодня на малом ходу, ближе к обеду добрались к цели. Раньше на этом участке водители редко тратили больше 3 часов, иногда приходилось постоять, но чтобы сутки – такого никто не припомнит.       

По словам водителей, причина очереди – организация работы профильных сотрудников российской таможни. Объехать этот переход возможно, но, говорят дальнобойщики, в Витебской области на всех ближайших пунктах пропуска союзной границы ситуация схожая. Это продолжается уже несколько дней. 

«А везде сейчас так, везде очереди, потому что один таможенник, поставили бы два, три».   

«Что-то связано с российской стороной, один таможенник работает, сейчас он проверяет и документы. Говорят, начал уже и грузы проверять. Открывает, фотографирует. Один человек».  

На белорусском участке проезд свободен – уже много лет с нашей стороны никаких проверок на общих пунктах пропуска, чего не скажешь про соседей. Вместо упрощенного   передвижения (что вполне естественно для Союзного государства) – водители не только теряют время, но и терпят убытки.     

Очередь медленно, но сокращается. Еще накануне вечером большегрузы стояли в райцентре Лиозно, но сейчас транспорта уже нет, машины продвинулись на пару километров. Но ближе к выходным поток машин обязательно увеличится. Если ситуация на границе не изменится, большегрузы снова будут стоять в посёлке. 

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Теги: Витебск
 
 
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Следим за ситуацией на выезде из Беларуси в Россию, где образовались многокилометровые пробки из большегрузов. Раньше водители здесь никогда не проводили столько...
 
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