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«Кем быть?»: новый познавательный проект для старшеклассников представили в Борисове

02.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Кем быть?»: новый познавательный проект для старшеклассников представили в Борисове

Поэму Владимира Маяковского «Кем быть?» цитировали сегодня в культурной столице страны. В Борисове решили помочь старшеклассникам в выборе профессии – через литературу и не только. Первую главу познавательного проекта посвятили фармации и аптечному делу.  

Помните, у Блока: «Улица, фонарь, аптека…» Эта – тоже начала XX века. Строили здание специально для провизора Цодикова. В холле Колодеевской библиотеки всех приветствует доктор Скорина. Борисов – город с большой медицинской историей.          

Александр Балябин, археограф Борисовской центральной библиотеки им. И.Х. Колодеева: «Был Воскресенский мужской монастырь. Естественно, что при монастыре были монахи, которые умели делать какие-то мази, какие-то несложные лекарства. Кроме того, в XVIII веке здесь открылась иезуитская миссия. Иезуиты были ещё теми аптекарями. Первая аптека, по данным письменных источников, появилась в 1817 году». 

Рецепты с 80-х годов XIX века. О том, что лекарь прописал, – выставка рассказывает. В Борисове это одна из самых необычных частных коллекций. Ступка с пестиком – ещё недавно основной инструмент фармацевта. «Глазная ванна» – стекло времён СССР.              

Наталья Кирикович, провизор Борисовского завода медицинских препаратов: «У нас на предприятии востребованы профессии, начиная от обычных рабочих и заканчивая высококлассными специалистами в области фармацевтики, химии, производства лекарственных средств. Мало ли, среди сегодняшних слушателей будет тот человек, который окажет влияние и на будущее фармацевтической отрасли в Беларуси или в мире даже». 

55 лет в Борисове делают таблетки едва ли не от всего. О местном фармгиганте только роман ещё не написан. После этой встречи – возможно. В зале – старшеклассники городских школ, гимназий и лицеев. Прежде чем учиться, нужно определиться, кем быть.          

Ирина Садовская, начальник управления по образованию Борисовского райисполкома: «Заинтересованы в том, чтобы дети к нам вернулись в район. Поэтому вся наша профориентационная работа всё-таки построена на презентации предприятий, которые работают у нас. Самые разные используются формы, приёмы. В этом учебном году мы запустили челлендж "Борисов – город профессий". Ребята снимают ролики и выпускают блоги».

Для тех, кто ищет себя в будущем, библиотекари сделали подборку книг. Это и справочники, и стихи, и проза. «Аптекаря я вспоминал. Он живёт поблизости...» –  прочитано у Шекспира. В первой главе важно показать красивую завязку.  

О. Генри, Герберт Уэллс, Агата Кристи – фармацевты, а уже потом всем известные писатели. Полезный опыт. Верить можно каждому слову в их произведениях. Все работы хороши, выбирай на вкус. И то – правда!

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Поэму Владимира Маяковского «Кем быть?» цитировали сегодня в культурной столице страны. В Борисове решили помочь старшеклассникам в выборе профессии – через...
 
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