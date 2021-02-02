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«Кем быть?»: новый познавательный проект для старшеклассников представили в Борисове
Источник материала: ОНТ
Поэму Владимира Маяковского «Кем быть?» цитировали сегодня в культурной столице страны. В Борисове решили помочь старшеклассникам в выборе профессии – через литературу и не только. Первую главу познавательного проекта посвятили фармации и аптечному делу.
Помните, у Блока: «Улица, фонарь, аптека…» Эта – тоже начала XX века. Строили здание специально для провизора Цодикова. В холле Колодеевской библиотеки всех приветствует доктор Скорина. Борисов – город с большой медицинской историей.
Рецепты с 80-х годов XIX века. О том, что лекарь прописал, – выставка рассказывает. В Борисове это одна из самых необычных частных коллекций. Ступка с пестиком – ещё недавно основной инструмент фармацевта. «Глазная ванна» – стекло времён СССР.
55 лет в Борисове делают таблетки едва ли не от всего. О местном фармгиганте только роман ещё не написан. После этой встречи – возможно. В зале – старшеклассники городских школ, гимназий и лицеев. Прежде чем учиться, нужно определиться, кем быть.
Для тех, кто ищет себя в будущем, библиотекари сделали подборку книг. Это и справочники, и стихи, и проза. «Аптекаря я вспоминал. Он живёт поблизости...» – прочитано у Шекспира. В первой главе важно показать красивую завязку.
О. Генри, Герберт Уэллс, Агата Кристи – фармацевты, а уже потом всем известные писатели. Полезный опыт. Верить можно каждому слову в их произведениях. Все работы хороши, выбирай на вкус. И то – правда!
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Поэму Владимира Маяковского «Кем быть?» цитировали сегодня в культурной столице страны. В Борисове решили помочь старшеклассникам в выборе профессии – через...
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