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Личная жизнь скандальной звезды: неудачные браки Бритни Спирс

02.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Личная жизнь скандальной звезды: неудачные браки Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс стала популярной после выхода её первой песни. Личная жизнь девушки всегда привлекала внимание папарацци.

Особенно интересовали прессу её отношения с Джастином Тимберлейком. Их союз продлился 4 года, пара не стала афишировать причину расставания. В интервью они говорили о несовпадающих графиках, но в песнях Джастина, которые были написаны после расставания, звучит много нелестных слов в адрес Бритни. Похоже, певица его сильно обидела.


Впервые Бритни Спирс приобрела статус жены в 2004 году в Лас-Вегасе. Брак продлился 55 часов. Избранником певицы был друг детства Джейсон Александр. Это самое короткое супружество Бритни.


В этом же году ветренная девушка заключила официальный брак с рэпером Кевином Федерлайном. Союз продлился всего 2 года, но за это время у пары успели появиться двое сыновей. 


Расставание, как и отношения знаменитостей, не было безоблачным. Супруг обвинил Бритни в злоупотреблении наркотиками и алкоголем, а затем отсудил права на опекунство. 


После такого стресса певица очень долго приходила в себя, но ей удалось восстановиться и даже снова заблистать на сцене. Её последующие романы пока не привели к браку. Сейчас звезда встречается с актером одного из своих клипов, манекенщиком Сэмом Асгари, который младше её на 12 лет. 



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Певица Бритни Спирс стала популярной после выхода её первой песни. Личная жизнь девушки всегда привлекала внимание папарацци. Особенно интересовали прессу её...
 
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