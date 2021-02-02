Личная жизнь скандальной звезды: неудачные браки Бритни Спирс

Источник материала: ОНТ

Певица Бритни Спирс стала популярной после выхода её первой песни. Личная жизнь девушки всегда привлекала внимание папарацци.

Особенно интересовали прессу её отношения с Джастином Тимберлейком. Их союз продлился 4 года, пара не стала афишировать причину расставания. В интервью они говорили о несовпадающих графиках, но в песнях Джастина, которые были написаны после расставания, звучит много нелестных слов в адрес Бритни. Похоже, певица его сильно обидела.





Впервые Бритни Спирс приобрела статус жены в 2004 году в Лас-Вегасе. Брак продлился 55 часов. Избранником певицы был друг детства Джейсон Александр. Это самое короткое супружество Бритни.





В этом же году ветренная девушка заключила официальный брак с рэпером Кевином Федерлайном. Союз продлился всего 2 года, но за это время у пары успели появиться двое сыновей.





Расставание, как и отношения знаменитостей, не было безоблачным. Супруг обвинил Бритни в злоупотреблении наркотиками и алкоголем, а затем отсудил права на опекунство.





После такого стресса певица очень долго приходила в себя, но ей удалось восстановиться и даже снова заблистать на сцене. Её последующие романы пока не привели к браку. Сейчас звезда встречается с актером одного из своих клипов, манекенщиком Сэмом Асгари, который младше её на 12 лет.









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