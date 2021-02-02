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Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс признан лучшим форвардом января в КХЛ

02.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс признан лучшим форвардом января в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс признан лучшим форвардом января в Континентальной хоккейной лиге.

В прошлом месяце 28-летний хоккеист продемонстрировал впечатляющую статистику: в 12 матчах забросил восемь шайб (пять из них были победными) и отдал 8 голевых передач при показателе полезности «+7». Напомним, ранее Шейн Принс принял приглашение выступать за сборную Беларуси. Также игроками нашей национальной команды согласились стать нападающий Франсис Паре и вратарь Дэнни Тэйлор. 

ФОТО: hockey.by

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Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс признан лучшим форвардом января в Континентальной хоккейной лиге. В прошлом месяце 28-летний хоккеист продемонстрировал...
 
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