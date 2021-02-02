Представители спортивной гимнастики открыли новый сезон

Источник материала: ОНТ

Новый сезон открыли представители спортивной гимнастики. Республиканские соревнования памяти заслуженных тренеров Беларуси проходят в Стайках.

Свое мастерство демонстрируют 65 гимнастов: юниоры и уже титулованные мастера. Флаг страны на открытии доверили поднять Егору Шарамкову – на недавнем чемпионате Европы наш спортсмен завоевал серебро и бронзу. Эти награды стали для Беларуси первыми после семилетнего перерыва.

Сегодня были разыграны медали в многоборье. У мужчин победил Егор Шарамков. В завтрашней программе – финалы в отдельных видах: медали разыграют по 8 сильнейших спортсменов.

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