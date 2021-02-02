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Представители спортивной гимнастики открыли новый сезон

02.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители спортивной гимнастики открыли новый сезон

Новый сезон открыли представители спортивной гимнастики. Республиканские соревнования памяти заслуженных тренеров Беларуси проходят в Стайках. 

Свое мастерство демонстрируют 65 гимнастов: юниоры и уже титулованные мастера. Флаг страны на открытии доверили поднять Егору Шарамкову – на недавнем чемпионате Европы наш спортсмен завоевал серебро и бронзу. Эти награды стали для Беларуси первыми после семилетнего перерыва. 

Сегодня были разыграны медали в многоборье. У мужчин победил Егор Шарамков. В завтрашней программе – финалы в отдельных видах: медали разыграют по 8 сильнейших спортсменов. 

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Новый сезон открыли представители спортивной гимнастики. Республиканские соревнования памяти заслуженных тренеров Беларуси проходят в Стайках.  Свое мастерство...
 
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