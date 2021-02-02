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В Минске разыскиваются очевидцы ДТП, в котором погиб пешеход
Источник материала: ОНТМинске разыскиваются очевидцы ДТП, в котором погиб пешеход" class="one-news__figure-img">
Разыскиваются очевидцы аварии в Минске с наездом на пешехода. ДТП произошло вечером 22 января,
Автомобиль «Дачиа Логан» под управлением водителя 1984 года рождения ехал по ул. Орловской в направлении Старовиленского тракта. У дома №53 машина сбила пешехода, который пересекал проезжую часть вне перехода по ходу движения авто. Пешеход умер после реанимационных действий в машине скорой помощи.
Очевидцев аварии, а также всех, кто имеет какую-либо информацию о ДТП, просят обращаться по телефонам 8 (017) 389-55-55, 8 (017) 389-56-56.
ФОТО: depositphotos.com
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Разыскиваются очевидцы аварии в Минске с наездом на пешехода. ДТП произошло вечером 22 января, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома. Автомобиль «Дачиа...
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