В Минске разыскиваются очевидцы ДТП, в котором погиб пешеход

Источник материала: ОНТ

Минске разыскиваются очевидцы ДТП, в котором погиб пешеход" class="one-news__figure-img">

Разыскиваются очевидцы аварии в Минске с наездом на пешехода. ДТП произошло вечером 22 января, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Автомобиль «Дачиа Логан» под управлением водителя 1984 года рождения ехал по ул. Орловской в направлении Старовиленского тракта. У дома №53 машина сбила пешехода, который пересекал проезжую часть вне перехода по ходу движения авто. Пешеход умер после реанимационных действий в машине скорой помощи.

Очевидцев аварии, а также всех, кто имеет какую-либо информацию о ДТП, просят обращаться по телефонам 8 (017) 389-55-55, 8 (017) 389-56-56.

ФОТО: depositphotos.com

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