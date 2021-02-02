Суд вынес приговор по делу Алексея Навального: 2 года и 8 месяцев колонии

Источник материала: ОНТ

Московский суд отменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального – в колонии. В суде уточнили, что с учетом времени, которое Алексей Навальный провел под домашним арестом в период с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года, наказание составит 2 года и 8 месяцев.

Процесс, несмотря на то, что в зал суда не пустили большую часть журналистов, оказался резонансным: и по предпринятым мерам предосторожности, и по числу задержанных митингующих, и даже по количеству прибывших на процесс иностранных дипломатов.





Рассмотрение дела о замене условного наказания реальным сроком Алексею Навальному должно было проходить в Симоновском районном суде Москвы, но из-за большого резонанса заседание сделали выездным и перенесли в Мосгорсуд. Сейчас оппозиционер отбывает 30 суток ареста. Именно это стало одним из поводов для протестов, которые начались в России две недели назад. Но Генпрокуратура настаивает: оппозиционер должен отправиться в места не столь отдаленные на дольше. Испытательный срок по уголовному делу о мошенничестве оппозиционер не выдержал. Мало того, приплюсовал себе еще несколько административных дел и новые уголовные.

Накануне на скамье подсудимых оказалась жена оппозиционного политика Юлия. Ее признали виновной в участии в несогласованной воскресной акции и оштрафовали на 260 долларов. Хоть сумма и не большая, ничего платить государству жена блогера не намерена.

Сегодня в Мосгорсуд Юлия Навальная приехала одной из первых. У ее мужа проблемы гораздо серьезнее. Неявки на регистрацию при отбывании условного наказания, он трижды привлекался по административным делам, заработал обвинение по уголовному делу о клевете – оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Но, главное, Навальный проходит подозреваемым по делу Фонда борьбы с коррупцией. Следствие считает, что он потратил на личные цели больше 4,5 миллиона долларов из собранных пожертвований простых людей. Он и отвечал, как белорусские эмигранты: не виноват, это все «кровавый режим» и политика. Переживал, что журналистов не пустили в зал суда.

Но о процессе должны говорить! За этим к суду позвали неравнодушную массовку. Чтобы избежать провокаций, полиция оцепила весь прилегающий квартал. Пропускали только журналистов. Но, координаторам, как и в Минске, наверное, кажется, что массовостью можно повлиять на закон. Хотя, спрашивается, зачем тогда на свои демократические щиты поднимать борьбу с каким-то беззаконием? Если вор должен сидеть в тюрьме. Такие вопросы задавали прохожие, которые сталкивались с немногочисленной сегодня группой поддержки оппозиционера.

Наиболее активных, тех, кто пытался прорваться за оцепление, полиция была вынуждена задерживать.

«Немедленно освободить всех задержанных и главного опасного соперника Путина», – снова завели свою любимую песню западные политики. То, что всего 10% россиян, которые знают о Навальном, относятся к нему с уважением (это, кстати, результаты независимых опросов) – там не аргумент. Дипломатических машин у Мосгорсуда было столько, что некоторые задавались справедливым вопросом: гражданина какого государства сегодня судят? Для Запада, как и некоторые белорусские сидельцы, российский оппозиционер – это символ, раздражитель для Кремля и человек-санкции для всей России.

А вот представителям Запада тоже не мешало бы сейчас кое-что прояснить, говорят на это в Москве. Накануне суда было опубликовано видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства, которого ФСБ России считает агентом MI6. Разговор долгий, основная суть – предложение оппозиции: вы нам миллионы наличными на приход Навального к власти, а мы вам – миллионы протестующих на российских улицах. Вот литовцы должны сейчас напрячься. В купе с призывами к еврочиновникам и американцам о введении против России санкций – оппозиционер может сесть лет на 20. За государственную измену.

Сторонники Навального уверены, что его противники, конечно, все врут и любое решение суда – политически мотивировано, а значит, надо противопоставить власти улицу. Похоже, российская оппозиция пошла по принципу «кто верит мне, идите за мной». И совсем не важно, что эта дорога сейчас ведет или на нары, или грозит большими финансовыми потерями в виде штрафов.

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