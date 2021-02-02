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Латвия объявлена единственным хозяином ЧМ по хоккею в 2021 году

02.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Латвия объявлена единственным хозяином ЧМ по хоккею в 2021 году

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил хозяина чемпионата мира по хоккею в этом году – им стала Латвия, говорится на сайте IIHF.

18 января Международная федерация хоккея заявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Как говорилось в заявлении IIHF, из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске принято решение перенести его.

Также сообщалось, что Международная федерация хоккея выплатит Минску компенсацию за перенос чемпионата. 

ФОТО: doklad.ru

 


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Теги: Минск
 
 
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Совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил хозяина чемпионата мира по хоккею в этом году – им стала Латвия, говорится на сайте IIHF. 18 января Международная...
 
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