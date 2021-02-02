Латвия объявлена единственным хозяином ЧМ по хоккею в 2021 году

Источник материала: ОНТ

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил хозяина чемпионата мира по хоккею в этом году – им стала Латвия, говорится на сайте IIHF.

18 января Международная федерация хоккея заявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Как говорилось в заявлении IIHF, из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске принято решение перенести его.

Также сообщалось, что Международная федерация хоккея выплатит Минску компенсацию за перенос чемпионата.

ФОТО: doklad.ru





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