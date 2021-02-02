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Латвия объявлена единственным хозяином ЧМ по хоккею в 2021 году
Источник материала: ОНТ
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил хозяина чемпионата мира по хоккею в этом году – им стала Латвия,
18 января Международная федерация хоккея заявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Как говорилось в заявлении IIHF, из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске принято решение перенести его.
Также сообщалось, что Международная федерация хоккея выплатит Минску компенсацию за перенос чемпионата.
ФОТО: doklad.ru
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Совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил хозяина чемпионата мира по хоккею в этом году – им стала Латвия, говорится на сайте IIHF. 18 января Международная...
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