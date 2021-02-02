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В России начались протесты из-за отправки Навального в колонию

03.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России начались протесты из-за отправки Навального в колонию

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  • 2.02.2021, 23:33
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В России начались протесты из-за отправки Навального в колонию
Сторонники Алексея Навального в центре Москвы, 2 февраля 2021 года
фото: evgenia novozhenina (reuters)

Акции протеста проходят в Москве и Петербурге.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального призвал cобраться своих сторонников на Манежной площади.

Симоновский суд Москвы на специальном выездном заседании в здании Мосгорсуда удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный отправлен в колонию общего режима на три года шесть месяцев, но с учетом времени, которое он уже провел под домашним арестом, срок отбывания наказания оппозиционера в колонии составит два года и восемь месяцев.

«Настоящее Время» ведет прямую трансляцию из центра Москвы:

В центре российской столицы на вход и выход закрыты некоторые станции метро. Отмечаются проблемы с мобильным интернетом.

Полиция и Росгвардия также огородили Пушкинскую площадь, одно из основных мест оппозиционных акций в последние годы.

Сторонники Навального также собираются в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте.

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Акции протеста проходят в Москве и Петербурге.
 
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