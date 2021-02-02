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В России начались протесты из-за отправки Навального в колонию
Источник материала: Хартия'97
В России начались протесты из-за отправки Навального в колонию
Акции протеста проходят в Москве и Петербурге.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального призвал cобраться своих сторонников на Манежной площади.
Симоновский суд Москвы на специальном выездном заседании в здании Мосгорсуда удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный отправлен в колонию общего режима на три года шесть месяцев, но с учетом времени, которое он уже провел под домашним арестом, срок отбывания наказания оппозиционера в колонии составит два года и восемь месяцев.
В центре российской столицы на вход и выход закрыты некоторые станции метро. Отмечаются проблемы с мобильным интернетом.
Полиция и Росгвардия также огородили Пушкинскую площадь, одно из основных мест оппозиционных акций в последние годы.
Сторонники Навального также собираются в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте.
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Акции протеста проходят в Москве и Петербурге.
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