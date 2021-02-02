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178-й день протестов: белорусы провели акции в своих городах и за рубежом
Источник материала: Хартия'97
178-й день протестов: белорусы провели акции в своих городах и за рубежом
Белорусы традиционно протестовали под национальными флагами.
Сегодня в Беларуси 178-й день протестов. Акции прошли солидарности прошли как в Беларуси, так и за рубежом.
Пружаны передают привет свободным белорусам из Гродно, Волковыска и Свислочи.
Смиловичи отметили день рождения Kастуся Калиновского.
Минские Шарики передают привет Вилейке.
Хатежино: «Это наш флаг!»
Дзержинск-Койданово напоминает: «Твоя трусливая подпись под письмом профсоюзов против санкций — это подпись в поддержку беззакония и рабства для тебя и твоих детей!»
Новополочане выражают солидарность политзаключенным.
Белорусы Санкт-Петербурга продолжают показывать знаковые места северной столицы: «Сегодня мы собрались у памятника последней дуэли Александра Сергеевича Пушкина на черной речке! Передаем слова поддержки каждому городу, району и белорусу!»
Белорусы Москвы, несмотря на протестную обстановку в городе, смогли собраться малым составом и по-партизански провести БЧБ-акцию.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы традиционно протестовали под национальными флагами.
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