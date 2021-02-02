Источник материала: Хартия'97

Вячеслав Фетисов: Будь чемпионат мира в Беларуси, на него никто не приехал бы 6 2.02.2021, 21:57

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Вячеслав Фетисов

Фото с сайта eurosport.ru

Двукратный олимпийский чемпион поддержал отбор ЧМ у режима Лукашенко.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение ИИХФ провести все матчи ЧМ-2021 в Латвии, передает sport24.ru .

«Решение принято, надо готовится и играть. Что нам теперь, бойкотировать чемпионат мира в Латвии? Что тут нового? Будь чемпионат мира в Беларуси, то на него бы никто не приехал. Мы бы играли вместе с белорусами. Видимо настала такая ситуация, что или проводить чемпионат мира в Латвии, или не проводить его. Поэтому и принято такое решение», – сказал Фетисов.

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