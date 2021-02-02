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Советская власть вела себя честнее
Источник материала: Хартия'97
Советская власть вела себя честнее
Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным.
35 лет прошло с тех пор, как главный оппозиционер страны (тогда это был Сахаров) находился в заключении. Притом это была ссылка, не лагерь. И советская власть вела себя честнее – не объявляла своего политического противника жуликом.
Сахаров в ссылке был для Кремля серьезной головной болью. Навальный в лагере будет многократно худшей проблемой, при том, что состояние империи уже не то – и внешнее, и внутреннее.
Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным.
Борис Акунин,
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Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным.
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