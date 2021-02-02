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Советская власть вела себя честнее

03.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Советская власть вела себя честнее

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  • Борис Акунин
  • 2.02.2021, 21:43
  • 4,016
Советская власть вела себя честнее
Борис Акунин

Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным.

35 лет прошло с тех пор, как главный оппозиционер страны (тогда это был Сахаров) находился в заключении. Притом это была ссылка, не лагерь. И советская власть вела себя честнее – не объявляла своего политического противника жуликом.

Сахаров в ссылке был для Кремля серьезной головной болью. Навальный в лагере будет многократно худшей проблемой, при том, что состояние империи уже не то – и внешнее, и внутреннее.

Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным.

Борис Акунин, Facebook

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Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным.
 
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