Внешнеторговый товарооборот Минска в 2020 году сократился почти на 23%

Внешнеторговый товарооборот Минска за 2020 год составил 21 млрд 734,4 млн долларов и сократился к уровню 2019 года на 22,9% в текущих ценах, следует из данных главного статистического управления столицы.





Экспорт товаров составил 8 млрд 421,1 млн долларов и сократился на 27,5%, импорт — 13 млрд 313,3 млн (-19,7%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 2020 год составило 4 млрд 892,2 млн долларов. По итогам 2019 года сальдо также было отрицательным — 4 млрд 948,8 млн долларов.

Внешнеторговый оборот белорусской столицы со странами ЕАЭС составил 10 млрд 469,9 млн долларов, или на 15,3% меньше, чем за 2019 год. Экспорт товаров снизился на 5,4% до 3 млрд 756,6 млн, импорт — на 20% до 6 млрд 713,3 млн долларов. В торговле со странами ЕАЭС отрицательное сальдо составило 2 млрд 956,7 млн долларов (в 2019 году — минус 4 млрд 416,7 млн).

Товарооборот с Россией за 12 месяцев 2020 года составил 10 млрд 165,6 млн долларов (-15,3%). Экспорт товаров — 3 млрд 517,6 млн (-5,3%), импорт — 6 млрд 648 млн (-19,8%). Отрицательное сальдо в торговле с РФ — 3 млрд 130,4 млн долларов (в 2019 году — минус 4 млрд 578,3 млн).

В страны вне СНГ экспорт в 2020 году снизился на 41,7% до 2 млрд 711,9 млн долларов, импорт — на 19% до 6 млрд 41,3 млн. В целом товарооборот снизился на 27,7% до 8 млрд 753,2 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 3 млрд 329,4 млн (в 2019 году сальдо также было отрицательное и составляло 2 млрд 810,3 млн долларов).

Внешнеторговый оборот Минска со странами Евросоюза за 2020 год составил 4 млрд 64,4 млн долларов (16,2%), экспорт — 1 млрд 437,2 млн долларов (-17,8%), импорт — 2 млрд 627,2 млн (-15,4%). Отрицательное сальдо в торговле со странами ЕС составило 1 млрд 190 млн долларов (в 2019 году — минус 1 млрд 355,7 млн).