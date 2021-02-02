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Видеофакт. Тысячи москвичей вышли на протест после приговора Навальному
Источник материала: Навiны
Одна из основных колонн протестующих идет по улице Большая Никитская.
В центр Москвы стянуты тысячи силовиков. Несколько демонстрантов уже задержаны на Манежной площади, куда призвал штаб Навального. Силовики полностью окружили площадь.
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Одна из основных колонн протестующих идет по улице Большая Никитская.
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