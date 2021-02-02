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Лукашенко анонсировал масштабное социсследование

03.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси идет масштабное социологическое исследование, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки и проведения VI Всебелорусского народного собрания во вторник.




"Мы приняли решение (мною оно давно принято) о масштабном социологическом исследовании в Беларуси. И тогда было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили к Всебелорусскому народному собранию и поставили там для ответа людям конкретные вопросы, от которых зависит развитие Беларуси и которые волнуют людей. Эти социологические исследования начались. Исследовали часть городов, трудовых коллективов и так далее. В ближайшие несколько дней мы опросим людей (мы не исследовали фактически село, малые города, районные центры) и отдельные предприятия, которые нас больше всего волнуют в городах", - рассказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА

Лукашенко попросил белорусов "очень объективно и честно ответить на вопросы" и гарантировал анонимность. 

Он рассказал, что основным исследователем выступает не белорусская, а зарубежная компания. "Надо подключить на этом этапе еще, может быть, россиян. Если наши "свядомыя" начнут ногами шпынять россиян, просьба подключить украинцев. Они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими людьми свободно смогут общаться. И других людей, которые хотят подключиться и помочь нам объективно провести социологические исследования. Да, будут подключены белорусские социологи, но они не должны быть главными, чтобы было доверие к социологическим исследованиям всех групп населения", - потребовал Лукашенко. 

Проблема только в том, что до Всебелорусского собрания провести серьезное социологическое исследование уже НЕВОЗМОЖНО. 
 
 
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В Беларуси идет масштабное социологическое исследование, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки и проведения VI Всебелорусского...
 
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