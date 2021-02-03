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Новые законы вернут Беларусь во времена даже не Брежнева, а Сталина

03.02.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новые законы вернут Беларусь во времена даже не Брежнева, а Сталина
Объявленный властями проект поправок в законодательство показывает, что «концлагерь Карпенкова», «Северная Корея в центре Европы» - это не социальная утопия и фантастическое преувеличение паникеров, а возможная мрачная белорусская перспектива.

Предлагаемые властями законодательные нововведения означают, что, по сути, любая критика любых государственных органов и их представителей может быть запрещена при соответствующем толковании в стране из опасения уголовного преследования.

Согласно законопроекту, публичная «дискредитация органов государственной власти и управления» наказывается лишением свободы на срок до трех лет. То есть любая негативная оценка деятельности не только Лукашенко, но даже мелкого чиновника исполкома (не говоря уже о сообщениях о зверствах ОМОНа) может быть истолкована как их дискредитация со всеми вытекающими последствиями.

Такое же наказание предусмотрено за «умышленное распространение в любой форме заведомо ложной информации» о политической ситуации в Беларуси. То есть напишет в соцсетях человек, что, по его мнению, Лукашенко не набрал 80% на выборах - и его обвинят в распространении «ложной информации». И попадет в тюрьму на три года.

А если гражданина дважды заподозрят в участии в акции протеста, он получит те же три года тюрьмы.

Покарание угрожает и владельцам интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации.

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов - наказывается пожизненным лишением свободы. Как трактовать попытку? Толкнул милиционера, уклоняясь от дубинки, и на всю оставшуюся жизнь окажешься за решеткой? Напомню, что за настоящее убийство в Беларуси дают, например, восемь лет. А вот за «покушение на убийство» - пожизненное заключение. Создается каста неприкасаемых.

Это не просто возвращение в СССР. Это возвращение даже не во времена Брежнева, а во времена Сталина.

При правильной интерпретации все это означает, что в Беларуси инакомыслие может быть запрещено как явление под угрозой тюремного заключения.

Другое дело, как все это будет реализовано на практике. Ведь посадить в тюрьму большую часть населения даже в лукашенковской Беларуси будет сложно по чисто техническим причинам. Не хватит денег на охранников на вышках.

Поэтому новое законодательство - дамоклов меч, который должен висеть над головой каждого недовольного человека. Это переводит почти все население в статус подозреваемых.

И приведет к тому, что большинство белорусов уйдут из белорусского сегмента Интернета, будут читать только зарубежные ресурсы и телеграм-каналы.

Эти нововведения еще раз подтверждают, что для удержания власти нынешний режим готов к любым, даже самым одиозным шагам и ни перед чем не остановится.
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Для удержания власти нынешний режим готов к любым, даже самым одиозным шагам и ни перед чем не остановится.
 
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