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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перевоспитаем молодежь и запретим их флаги. Повестка госТВ следует за встречами Лукашенко Анализ пропаганды за неделю.

Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектомцитирует UDF.BY.Совещание с участием Лукашенко по ужесточению законодательства и его встреча со студентами стали главными сюжетами недели. ГосТВ перешло к открытым призывам запретить БЧБ-флаг и противопоставляло правильную, провластную молодежь сбитой с толку оппозиционной.Привычные восхваления в адрес Всебелорусского народного собрания конкретизировались на примерах подготовительных собраний в регионах и судеб отдельных делегатов, символизирующих всенародность и компетентность состава участников.Патриархальный образ лидера, воспитывающего молодежь, занял значимое место в связи со встречей Лукашенко со студентами. Подчеркивалась его открытость, готовность к диалогу и решению вопросов.Резкое неприятие вновь вызвали выступления в России. Демонстрация единства с российскими властями и описание «общего сценария дестабилизации» остаются типичной реакцией госканалов.Отдельные упоминания народного единства не помешали использовать различные агрессивные выражения и выпады. Карантинные меры в рамках борьбы с пандемией в других странах сравнивались с террором. Эта тема смыкалась с рассуждениями о коварных замыслах глобальной элиты.Реформаторские установки сводились к упомянутому ужесточению законодательства и возможному введению биометрических документов. Как и ранее, в ключевых темах, базовых нарративах контент телеканалов максимально близок. В дни активности Лукашенко структура вещания совпадает в наибольшей мере.Небольшие проявления альтернативных взглядов наблюдались в ходе дискуссии Лукашенко со студентами, а также в некоторых рубриках. В частности, блогер Голиков в порядке проявления объективности критиковал стиль своих коллег с СТВ.Полный текст мониторинга за неделю читайте на