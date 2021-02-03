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Перевоспитаем молодежь и запретим их флаги. Повестка госТВ следует за встречами Лукашенко

03.02.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Перевоспитаем молодежь и запретим их флаги. Повестка госТВ следует за встречами Лукашенко
Фото: Wikimedia
Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.BY.

Совещание с участием Лукашенко по ужесточению законодательства и его встреча со студентами стали главными сюжетами недели. ГосТВ перешло к открытым призывам запретить БЧБ-флаг и противопоставляло правильную, провластную молодежь сбитой с толку оппозиционной.

Привычные восхваления в адрес Всебелорусского народного собрания конкретизировались на примерах подготовительных собраний в регионах и судеб отдельных делегатов, символизирующих всенародность и компетентность состава участников.

Патриархальный образ лидера, воспитывающего молодежь, занял значимое место в связи со встречей Лукашенко со студентами. Подчеркивалась его открытость, готовность к диалогу и решению вопросов.

Резкое неприятие вновь вызвали выступления в России. Демонстрация единства с российскими властями и описание «общего сценария дестабилизации» остаются типичной реакцией госканалов.

Отдельные упоминания народного единства не помешали использовать различные агрессивные выражения и выпады. Карантинные меры в рамках борьбы с пандемией в других странах сравнивались с террором. Эта тема смыкалась с рассуждениями о коварных замыслах глобальной элиты.

Реформаторские установки сводились к упомянутому ужесточению законодательства и возможному введению биометрических документов. Как и ранее, в ключевых темах, базовых нарративах контент телеканалов максимально близок. В дни активности Лукашенко структура вещания совпадает в наибольшей мере.

Небольшие проявления альтернативных взглядов наблюдались в ходе дискуссии Лукашенко со студентами, а также в некоторых рубриках. В частности, блогер Голиков в порядке проявления объективности критиковал стиль своих коллег с СТВ.

Полный текст мониторинга за неделю читайте на Media IQ.
 
 
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