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Перевоспитаем молодежь и запретим их флаги. Повестка госТВ следует за встречами Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: Wikimedia
Совещание с участием Лукашенко по ужесточению законодательства и его встреча со студентами стали главными сюжетами недели. ГосТВ перешло к открытым призывам запретить БЧБ-флаг и противопоставляло правильную, провластную молодежь сбитой с толку оппозиционной.
Привычные восхваления в адрес Всебелорусского народного собрания конкретизировались на примерах подготовительных собраний в регионах и судеб отдельных делегатов, символизирующих всенародность и компетентность состава участников.
Патриархальный образ лидера, воспитывающего молодежь, занял значимое место в связи со встречей Лукашенко со студентами. Подчеркивалась его открытость, готовность к диалогу и решению вопросов.
Резкое неприятие вновь вызвали выступления в России. Демонстрация единства с российскими властями и описание «общего сценария дестабилизации» остаются типичной реакцией госканалов.
Отдельные упоминания народного единства не помешали использовать различные агрессивные выражения и выпады. Карантинные меры в рамках борьбы с пандемией в других странах сравнивались с террором. Эта тема смыкалась с рассуждениями о коварных замыслах глобальной элиты.
Реформаторские установки сводились к упомянутому ужесточению законодательства и возможному введению биометрических документов. Как и ранее, в ключевых темах, базовых нарративах контент телеканалов максимально близок. В дни активности Лукашенко структура вещания совпадает в наибольшей мере.
Небольшие проявления альтернативных взглядов наблюдались в ходе дискуссии Лукашенко со студентами, а также в некоторых рубриках. В частности, блогер Голиков в порядке проявления объективности критиковал стиль своих коллег с СТВ.
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