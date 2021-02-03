«Можем вас и наклонить, и накренить, и вдуть…» На СТВ «перестали стесняться»

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Алексей Голиков. Кадр СТВ

«Хочу обратиться к журналистам альтернативных СМИ. Соотечественники, будьте уверены, мы можем говорить вашим языком эмоций, подстрекательства и жёсткости – и “Тайные пружины” тому доказательство. Мы можем вас и наклонить, и накренить, и вдуть, как буквально, так и в информационном пространстве. Неужели сеанс любви от белорусского ОМОНа для вас недостаточен? Или, может, вам просто понравилось? Так они могут повторить. Мы же не готовы опускаться до вашего уровня этики и морали. Задача журналиста – повышать уровень культуры общества и способствовать миру».

31 января новый генеральный директор СТВ Кирилл Казаков в программе «Неделя» заявил: «СТВ доказало, что у него есть своя оригинальная патриотическая позиция, позиция государства под названием Республика Беларусь во главе с Александром Григорьевичем Лукашенко». И добавил: «Раньше журналисты государственных СМИ в какой-то мере стеснялись. Мы перестали стесняться. СТВ перестало стесняться говорить резкие вещи – мы говорим точно так же, на том же языке, на котором Telegram заговорил ещё в июле».посмотрели, на каком же «языке» заговорили на СТВ, собрав дюжину цитат за последние несколько месяцев.Например, в авторской рубрике на25 января блогер Алексей Голиков заявил:Другие цитаты читайте на