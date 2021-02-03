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«Можем вас и наклонить, и накренить, и вдуть…» На СТВ «перестали стесняться»
Источник материала: UDF
Алексей Голиков. Кадр СТВ
Например, в авторской рубрике на
«Хочу обратиться к журналистам альтернативных СМИ. Соотечественники, будьте уверены, мы можем говорить вашим языком эмоций, подстрекательства и жёсткости – и “Тайные пружины” тому доказательство. Мы можем вас и наклонить, и накренить, и вдуть, как буквально, так и в информационном пространстве. Неужели сеанс любви от белорусского ОМОНа для вас недостаточен? Или, может, вам просто понравилось? Так они могут повторить. Мы же не готовы опускаться до вашего уровня этики и морали. Задача журналиста – повышать уровень культуры общества и способствовать миру».
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«Мы перестали стесняться»
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