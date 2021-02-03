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Российская мебель оказалась опасной для здоровья

03.02.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российская мебель оказалась опасной для здоровья
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press
Почти половина — 40 процентов — спален, кухонь, прихожих и мягкой мебели в России выпускаются нелегально, следует из материалов Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий (АМДПР), предоставленных «Ленте.ру». Производимая черными мебельщиками продукция зачастую оказывается опасной для здоровья.

По данным АМДПР, общий объем нелегального производства мебели в России к началу 2021-го достиг 40 миллиардов рублей — это исторический максимум. Основная доля контрафакта приходится на корпусную (спальни, кухни, прихожие) и мягкую мебель (диваны, кресла). «Уйти в тень производителя провоцирует совокупность различных факторов, — поясняют специалисты. — Это и невыполнимые требования техрегламента по формальдегиду, и огромная налоговая нагрузка, и сложное бюрократическое обеспечение производства». Кроме того, сами покупатели на фоне снижения доходов переориентировались на дешевую продукцию, а разница в себестоимости «белой» и «серой» мебели может составлять 40 процентов.

В ассоциации сетуют, что черные мебельщики не платят налоги и страховые взносы, не несут социальных обязательств, не инвестируют в систему качества и сертификацию. «Они не брезгуют ничем, чтобы снизить стоимость продукции, — предупреждают эксперты. — Есть случаи, когда нелегальный завод использовал в качестве сырья при изготовлении мягкой мебели самую дешевую древесно-стружечную плиту с высоким содержанием ядовитого для человека формальдегида, произведенную по стандартам для строительных работ».

Опасными для потребителя могут быть практически любые предметы мебели, в том числе реализуемые через крупные торговые сети. Помимо формальдегида, вредны средства, используемые черными производителями для защиты мягкой мебели от влаги. Также нерешенной в России остается проблема использования свинцовых красок — ими могут покрывать, в том числе, мебель.

В АМДПР полагают, что в России нужно срочно внедрять систему маркировки мебельной продукции, чтобы по QR-коду покупатель мог не только узнать, где тот или иной предмет был произведен, но и какие материалы при этом использовались. Пока обычный потребитель не способен отличить качественную мебель от контрафактной продукции, так как для этого необходимо, к примеру, измерить и зафиксировать уровень канцерогенности пропитки тканей.

Осенью 2020-го мебельщики заявляли, что мебельная отрасль в России оказалась на грани выживания: падение объемов производства продукции за первые десять месяцев «пандемийного» года составило 2,5 процента, несмотря на ажиотажный спрос летних месяцев. Больше всех пострадали сегменты кухонной и корпусной мебели (шкафы, тумбочки для гостиных и спален), производство которых сократилось более чем на 20 процентов.
 
 
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Почти половина спален, кухонь, прихожих и мягкой мебели в России выпускаются нелегально.
 
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