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Трампа номинировали на Нобелевскую премию
Источник материала: UDF
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Мадисон объяснил, что Трамп стал первым за последние 30 лет президентом Штатов, кто не начал новых войн. Помимо этого, политик подписал ряд мирных соглашений, которые «помогли обеспечить стабильность и мир в регионе». Речь в том числе идет о соглашениях по нормализации отношений между арабскими странами и Израилем.
«В связи с тем, что номинантов на Нобелевскую премию мира также могут выдвигать члены парламента, я воспользовался этой возможностью. Крайний срок — полночь 31 января, и я сделал это ровно за два часа до крайнего срока», — рассказал Мадисон.
11 сентября стало известно, что Трампа в очередной раз за последнее время выдвинули на Нобелевскую премию мира. Один из авторов этой инициативы считает, что американский президент заслуживает ее за примирение Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, другой — что его стоит наградить за нормализацию отношений между Сербией и частично признанной республикой Косово.
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Трамп стал первым за последние 30 лет президентом Штатов, кто не начал новых войн.
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