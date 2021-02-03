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Сбежали из-под венца! 5 российских актрис, которые отменили свадьбу в последний момент

03.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сбежали из-под венца! 5 российских актрис, которые отменили свадьбу в последний момент

Кто-то осуждает главную героиню фильма «Сбежавшая невеста», а кто-то восхищается её смелостью. Эти пять российских актрис поступили, как в кино, – отменили бракосочетание в последний момент.

Светлана Ходченкова согласилась выйти за бизнесмена Георгия Петришина прямо на сцене театра. Предложение руки и сердца было романтичным и красивым, свадьба была назначена через полгода. Но за пару недель до торжества актриса объявила о расставании. О причинах Ходченкова умолчала.  


Анна Попова собиралась замуж за коллегу, актера Эльдара Лебедева, но брак так и не был заключен. У пары общий сын, но актриса отменила свадьбу всего за несколько дней, так и не объяснив почему. 


Актриса Анна Михалкова и режиссер Александр Шейн объявляли о своей помолвке, но дальше процесс не двинулся. Всему причиной стало возвращение первого мужа актрисы, который уговорил Анну вернуться и выйти за него снова. 


Актриса Юлия Хлынина отменяла свадьбы дважды. Первый раз ещё в студенчестве. Второй раз девушка ушла к успешному бизнесмену от актера Егора Корешкова, что стало для последнего полной неожиданностью. 


Валерия Ланская так и не стала супругой продюсера Антона Калюжного, свадьбу отменили незадолго до торжества. 



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Кто-то осуждает главную героиню фильма «Сбежавшая невеста», а кто-то восхищается её смелостью. Эти пять российских актрис поступили, как в кино, – отменили...
 
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