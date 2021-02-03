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Забавный челлендж в Сети: пользователи публикуют фото своих спящих собак. Это стоит увидеть

03.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Забавный челлендж в Сети: пользователи публикуют фото своих спящих собак. Это стоит увидеть

В Instagram появился новый необычный челлендж – люди публикуют снимки своих спящих собак.

Началось все с фотографии, которую выложил один из пользователей социальной сети. Он запечатлел своего спящего питомца во сне. Кадр рассмешил общественность. Другие пользователи также начали публиковать снимки своих собак, которые спят в забавных позах. Фото выкладываются под хэштегом #sleepingdogchallenge.

 




ФОТО: 1zoom.ru

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В Instagram появился новый необычный челлендж – люди публикуют снимки своих спящих собак. Началось все с фотографии, которую выложил один из пользователей социальной...
 
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