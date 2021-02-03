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Ирина Китурко: Быть делегатом Всебелорусского народного собрания – это большое доверие и большая ответственность
Источник материала: ОНТ
Человек старшего поколения, который знает всё о жизни молодого, – один из делегатов Всебелорусского народного собрания. Ирина Китурко – личность уникальная: первая в истории Гродненского университета женщина-ректор, участвует и занимает призовые места в соревнованиях по стрельбе. При всей занятости всегда находит время для студентов.
Двери кабинета ректора гродненского купаловского для студентов открыты всегда. Для Ирины Китурко диалог – главный способ выстроить доверительные отношения с молодежью и услышать ее запросы. Особенно когда впереди важная миссия – участие во Всебелорусском народном собрании.
Студенты в ректоре уверены: все актуальные темы знает, да и к тому же вуз всю осень был одной из баз для диалоговых площадок. Чтобы сверить позиции, за неделю до Всебелорусского собрали студсовет. Несмотря на каникулы, на встрече с ректором лидеры всех факультетов.
Звучит много общественных идей. Только по итогам диалоговых площадок в регионе треть предложений – от молодежи. Интерес у руководителя и студентов взаимный и добрый – ректор уже привыкла называть юношей и девушек «своими детьми».
Также молодежь просит побольше практики в годы учебы. Поэтому после встречи – на стройплощадку, проверить возведение корпуса технопарка. 6 000 квадратных метров – площадка, где будет всё и для бизнеса, и для реализации стартапов. Кстати, быть бизнесменами, как и мечтали студенты, вуз уже учит – почти на всех факультетах и занятия по основам предпринимательства. Инновационный фонд – на воплощение лучших проектов.
На Всебелорусское народное собрание Ирина Китурко поедет впервые, волнуется. Среди важных тем для обсуждения в Минске, конечно, не только образование. И есть ещё целая неделя, чтобы уделить внимание другим тезисам. А чтобы обсудить итоги Всебелорусского народного собрания, соберутся на диалоговые площадки.
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Ирина Китурко: Быть делегатом Всебелорусского народного собрания – это большое доверие и большая ответственность
Человек старшего поколения, который знает всё о жизни молодого, – один из делегатов Всебелорусского народного собрания. Ирина Китурко – личность уникальная:...
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