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Ирина Китурко: Быть делегатом Всебелорусского народного собрания – это большое доверие и большая ответственность

03.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ирина Китурко: Быть делегатом Всебелорусского народного собрания – это большое доверие и большая ответственность

Человек старшего поколения, который знает всё о жизни молодого, – один из делегатов Всебелорусского народного собрания. Ирина Китурко – личность уникальная: первая в истории Гродненского университета женщина-ректор, участвует и занимает призовые места в соревнованиях по стрельбе. При всей занятости всегда находит время для студентов. 


Двери кабинета ректора гродненского купаловского для студентов открыты всегда. Для Ирины Китурко диалог – главный способ выстроить доверительные отношения с молодежью и услышать ее запросы. Особенно когда впереди важная миссия – участие во Всебелорусском народном собрании.  

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: «Действительно, быть делегатом Всебелорусского народного собрания – это большое доверие и большая ответственность. Безусловно, была проделана значительная работа предварительная. Первое, что меня волнует, – это молодежная политика. Поскольку университет – это сосредоточение молодых людей, интеллектуальной мысли, будущего Беларуси». 

Студенты в ректоре уверены: все актуальные темы знает, да и к тому же вуз всю осень был одной из баз для диалоговых площадок. Чтобы сверить позиции, за неделю до Всебелорусского собрали студсовет. Несмотря на каникулы, на встрече с ректором лидеры всех факультетов. 

Звучит много общественных идей. Только по итогам диалоговых площадок в регионе ­треть предложений – от молодежи. Интерес у руководителя и студентов взаимный и добрый – ректор уже привыкла называть юношей и девушек «своими детьми».

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: «Дети предлагали очень много таких моментов, на которые необходимо обратить внимание. Это служба в армии с учетом специальности, которую получили студенты, обучаясь в университете. Это использование потенциала студенческой молодежи и в принципе молодежи в общественной и политической жизни страны, это работа с кадровым резервом». 

Также молодежь просит побольше практики в годы учебы. Поэтому после встречи – на стройплощадку, проверить возведение корпуса технопарка. 6 000 квадратных метров – площадка, где будет всё и для бизнеса, и для реализации стартапов. Кстати, быть бизнесменами, как и мечтали студенты, вуз уже учит – почти на всех факультетах и занятия по основам предпринимательства. Инновационный фонд – на воплощение лучших проектов.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: «Те задачи, которые ставились на V Всебелорусском собрании, сегодня выполнены. И мы помним, как стоял вопрос об информатизации. И хочу отметить, что мы пошли уже даже дальше. И сегодня говорим не об информатизации, а о построении IT-страны, построении цифровой экономики. Сегодня перед нами стоит задача – строительство смарт-университета. С технологиями умного дома, с использованием технологий искусственного интеллекта, сформированием вообще цифрового мышления».

На Всебелорусское народное собрание Ирина Китурко поедет впервые, волнуется. Среди важных тем для обсуждения в Минске, конечно, не только образование. И есть ещё целая неделя, чтобы уделить внимание другим тезисам. А чтобы обсудить итоги Всебелорусского народного собрания, соберутся на диалоговые площадки.


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Теги: Минск
 
 
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Человек старшего поколения, который знает всё о жизни молодого, – один из делегатов Всебелорусского народного собрания. Ирина Китурко – личность уникальная:...
 
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