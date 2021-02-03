Разница между мужчиной и женщиной в одной фотографии. Оцените пост, который набрал более 600 тысяч лайков

Источник материала: Tut.by

Пользовательница Twitter с ником hannystyles69 показала, как она и ее возлюбленный организовали пространство у кровати. Твит набрал более 600 тысяч лайков, 48 тысяч ретвитов и 2,7 тысячи комментариев за день.

my side of the bed vs my bf’s side of the bed pic.twitter.com/hLRYw6AfmN — Haley (@haleyd_) February 1, 2021

В публикации показаны две стороны кровати. На стороне девушки — тумбочка с цветком, рамкой с цитатой из песни рэпера Drake, электронными часами, кремом, свечой и книгой о верховной судье США Рут Гинзбург, пишет lenta.ru .

Со стороны парня — на полу бутылка с водой, неизвестный флакон и бейсбольная бита. «На самом деле она нужна для выключения света таким образом, чтобы ему не приходилось вылезать из кровати», — объяснила автор поста наличие биты.

Women: Why are men so crusty??? Also women: pic.twitter.com/ycRYKXQng4 — N̶ix (@CFCNix) February 1, 2021

Некоторые фолловеры опубликовали свои фотографии, доказывающие, как сильно отличаются подходы мужчин и женщин к оформлению своего уголка.

lmao I’m both sides i guess pic.twitter.com/yY5NsZhal8 — La_Chona (@christinax333) February 1, 2021

Мы также предлагаем вам поделиться, как организовано ваше с партнером пространство. Присылайте фотографии с кратким рассказом о себе на ekaterina.ohrimenko@tutby.com.