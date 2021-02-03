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Разница между мужчиной и женщиной в одной фотографии. Оцените пост, который набрал более 600 тысяч лайков
Источник материала: Tut.by
Пользовательница Twitter с ником hannystyles69 показала, как она и ее возлюбленный организовали пространство у кровати. Твит набрал более 600 тысяч лайков, 48 тысяч ретвитов и 2,7 тысячи комментариев за день.
В публикации показаны две стороны кровати. На стороне девушки — тумбочка с цветком, рамкой с цитатой из песни рэпера Drake, электронными часами, кремом, свечой и книгой о верховной судье США Рут Гинзбург, пишет
Со стороны парня — на полу бутылка с водой, неизвестный флакон и бейсбольная бита. «На самом деле она нужна для выключения света таким образом, чтобы ему не приходилось вылезать из кровати», — объяснила автор поста наличие биты.
Некоторые фолловеры опубликовали свои фотографии, доказывающие, как сильно отличаются подходы мужчин и женщин к оформлению своего уголка.
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Разница между мужчиной и женщиной в одной фотографии. Оцените пост, который набрал более 600 тысяч лайков
Твит набрал более 600 тысяч лайков, 48 тысяч ретвитов и 2,7 тысячи комментариев за день.
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