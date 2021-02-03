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Если нужна бесплатная валютная карта. Узнали, в каких банках есть такой «пластик»

03.02.2021 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валютная карта никогда лишней не бывает, тем более если выпустить ее можно совершенно бесплатно. На таком «пластике» можно хранить валюту, рассчитываться с ее помощью на иностранных сайтах, использовать для переводов и расчетов за границей. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно оформить бесплатно карту в долларах, евро или российских рублях.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас в четырех белорусских банках можно выпустить полностью бесплатный валютный «пластик».

Кроме этого, не бесплатно, но по условной цене, в МТБанке оформляют Visa Classic в долларах или евро. Заплатить придется всего 1 рубль за весь срок обслуживания (3 года). Также в РРБ-Банке действует акция до 31 марта: можно выпустить Visa Classic в любой из трех валют за 5 рублей. Срок действия — 3 года.

Название банка

Возможности карты

Валюта счета и срок действия

Белгазпромбанк,
Visa Classic / Mastercard Standard

Карта выпускается бесплатно, если не оформлены такие же карты в этой валюте. Можно подключить к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и Кошелек Pay.

Возможны оформление онлайн и доставка почтой в течение 3−5 дней.

Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — до 5 лет.

Белорусский народный банк,
Mastercard Standard

В течение года (до 31.12.2021) через приложение можно бесплатно выпустить карту Maxima Debet Mastercard Standard.

Есть возможность привязать к Samsung Pay, Кошелек Pay.

Оформить можно в BYN, USD, EUR. Срок действия — 2 года.

Банк ВТБ,
Visa Gold «Комплимент»

Белорусы, которые достигли 50 лет, могут бесплатно оформить эту карту.

Карта выпускается мгновенно (неименная).

Можно бесплатно снимать наличные в любых банкоматах мира, но в рамках определенного лимита.

Доступны сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay.

Предусмотрены скидки в магазине HomeCare, сети оптик «Халва» и центре семейной медицины

Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — 3 года.

Банк Дабрабыт,
Mastercard Standard / Visa Classic в рамках пакета услуг «Классический»

Доступен сервис Samsung Pay.

Возможны оформление онлайн и доставка почтой.

Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — 5 лет.

Название банка

Возможности карты

Валюта счета и срок действия

Белгазпромбанк,
Visa Classic / Mastercard Standard

Карта выпускается бесплатно, если не оформлены такие же карты в этой валюте. Можно подключить к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и Кошелек Pay.

Возможны оформление онлайн и доставка почтой в течение 3−5 дней.

Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — до 5 лет.

Белорусский народный банк,
Mastercard Standard

В течение года (до 31.12.2021) через приложение можно бесплатно выпустить карту Maxima Debet Mastercard Standard.

Есть возможность привязать к Samsung Pay, Кошелек Pay.

Оформить можно в BYN, USD, EUR. Срок действия — 2 года.

Банк ВТБ,
Visa Gold «Комплимент»

Белорусы, которые достигли 50 лет, могут бесплатно оформить эту карту.

Карта выпускается мгновенно (неименная).

Можно бесплатно снимать наличные в любых банкоматах мира, но в рамках определенного лимита.

Доступны сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay.

Предусмотрены скидки в магазине HomeCare, сети оптик «Халва» и центре семейной медицины

Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — 3 года.

Банк Дабрабыт,
Mastercard Standard / Visa Classic в рамках пакета услуг «Классический»

Доступен сервис Samsung Pay.

Возможны оформление онлайн и доставка почтой.

Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — 5 лет.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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