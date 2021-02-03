Если нужна бесплатная валютная карта. Узнали, в каких банках есть такой «пластик»
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
Валютная карта никогда лишней не бывает, тем более если выпустить ее можно совершенно бесплатно. На таком «пластике» можно хранить валюту, рассчитываться с ее помощью на иностранных сайтах, использовать для переводов и расчетов за границей. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно оформить бесплатно карту в долларах, евро или российских рублях. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Сейчас в четырех белорусских банках можно выпустить полностью бесплатный валютный «пластик».
Кроме этого, не бесплатно, но по условной цене, в
оформляют Visa Classic в долларах или евро. Заплатить придется всего 1 рубль за весь срок обслуживания (3 года). Также в МТБанке действует акция до 31 марта: можно выпустить Visa Classic в любой из трех валют за 5 рублей. Срок действия — 3 года. РРБ-Банке
Название банка
Возможности карты
Валюта счета и срок действия
Белгазпромбанк,
Visa Classic / Mastercard Standard
Карта выпускается бесплатно, если не оформлены такие же карты в этой валюте. Можно подключить к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и Кошелек Pay.
Возможны оформление онлайн и доставка почтой в течение 3−5 дней.
Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — до 5 лет.
Белорусский народный банк,
Mastercard Standard
В течение года (до 31.12.2021) через приложение можно бесплатно выпустить карту Maxima Debet Mastercard Standard.
Есть возможность привязать к Samsung Pay, Кошелек Pay.
Оформить можно в BYN, USD, EUR. Срок действия — 2 года.
Банк ВТБ,
Visa Gold «Комплимент»
Белорусы, которые достигли 50 лет, могут бесплатно оформить эту карту.
Карта выпускается мгновенно (неименная).
Можно бесплатно снимать наличные в любых банкоматах мира, но в рамках определенного лимита.
Доступны сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay.
Предусмотрены скидки в магазине HomeCare, сети оптик «Халва» и центре семейной медицины
Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — 3 года.
Банк Дабрабыт,
Mastercard Standard / Visa Classic в рамках пакета услуг «Классический»
Доступен сервис Samsung Pay.
Возможны оформление онлайн и доставка почтой.
Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — 5 лет.
Название банка
Возможности карты
Валюта счета и срок действия
Белгазпромбанк,
Visa Classic / Mastercard Standard
Карта выпускается бесплатно, если не оформлены такие же карты в этой валюте. Можно подключить к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и Кошелек Pay.
Возможны оформление онлайн и доставка почтой в течение 3−5 дней.
Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — до 5 лет.
Белорусский народный банк,
Mastercard Standard
В течение года (до 31.12.2021) через приложение можно бесплатно выпустить карту Maxima Debet Mastercard Standard.
Есть возможность привязать к Samsung Pay, Кошелек Pay.
Оформить можно в BYN, USD, EUR. Срок действия — 2 года.
Банк ВТБ,
Visa Gold «Комплимент»
Белорусы, которые достигли 50 лет, могут бесплатно оформить эту карту.
Карта выпускается мгновенно (неименная).
Можно бесплатно снимать наличные в любых банкоматах мира, но в рамках определенного лимита.
Доступны сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay.
Предусмотрены скидки в магазине HomeCare, сети оптик «Халва» и центре семейной медицины
Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — 3 года.
Банк Дабрабыт,
Mastercard Standard / Visa Classic в рамках пакета услуг «Классический»
Доступен сервис Samsung Pay.
Возможны оформление онлайн и доставка почтой.
Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB. Срок действия — 5 лет.
Теги
:
Курсы валют
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На таком «пластике» можно хранить валюту, рассчитываться с ее помощью на иностранных сайтах, использовать для переводов и расчетов за границей.
Рабочая БМЗ, якая зьехала зь Беларусі, распавяла, чаму большасьць калег не падтрымала страйк
13:20,
Свабода
Введение валютных ограничений Нацбанком: эксперт пояснил, зачем это нужно
12:55,
Sputnik Беларусь
Свадебный переполох! 20 смешных фото, которые поднимут настроение на весь день
22:57,
ОНТ
В Беларуси уменьшили сумму наличных платежей и сохранили льготы на кешбэк
10:51,
БДГ
У Менску ад каранавірусу памерлі яшчэ два лекары
10:21,
Свабода
Футболист Глеб обзавелся участком в престижном месте под Минском
11:15,
Салiдарнасць
Правозащитники: 1 февраля не менее 35 человек осуждены в связи с акциями протеста
07:21,
Навiны
В Беларуси вынесли первый приговор по «делу Тихановского»
11:24,
БДГ
«Дзе казематы? Дзе катавальныя?» Аўтарка СБ з’ездзіла пад Слуцк і не знайшла лагер для пратэстоўцаў
19:48,
Белсат
Давыдько показал идеи по изменению Конституции от избирателей: Запретить госидеологию, обязать голосовать
17:44,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы