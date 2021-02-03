Зачем строить, если можно надуть? Рассказываем про новый вид зданий, которым не нужен фундамент

Источник материала: Tut.by

Белорусская компания из ПВТ отказалась от строительства капитального здания и разместила свой офис и производство с оборудованием на миллионы долларов в надувном здании на арендованной парковке. Посмотрели, как оно выглядит изнутри и узнали, что будет, если проткнуть или поджечь его стены.





Ангар-палатка

Снаружи это здание напоминает обычный длинный ангар — подобные конструкции из металла не редкость в промышленных районах. Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что здесь история не про металл: снаружи здание закрывает материал, похожий на тент. И стены, если на них надавить рукой, упругие, как резиновый мяч (вероятно поэтому владельцы здания называют его «зефиркой»).





Внутри все выглядит более-менее обычно: большое офисное пространство конструкторского бюро, отдельные кабины переговорных и кабинетов, за перегородкой — производственный цех.

Смысл такого сооружения все равно остается непонятным: почему не построить обыкновенный административно-производственный комплекс?

— Если искать площади для производства, спортивного центра, мастерской, склада — под все что угодно, то это не так и просто, — объясняет Дмитрий Зайко, генеральный директор компании-производителя надувных зданий Fir Tech. — Новых зданий немного, старые нужно ремонтировать. Аренда же не самая выгодная история.





Компания EnCata вместо того, чтобы влезать в стройку, поставила надувное здание. (Это та самая, которая в прошлом году продемонстрировала прототип железного дома, изготовленного на заводе).

— Это конкретный кейс, если бы они пошли традиционным путем строительства капитального здания, то, может быть, только сейчас, если бы все сложилось хорошо, подошли бы к моменту строительства, — говорит Дмитрий Зайко.

Как бы странно это ни звучало, но здание на 1200 «квадратов» — это не объект недвижимости и зарегистрировано как временная конструкция. Грубо говоря, это палатка. Для возведения надувного здания нет необходимости делать проект, предпроект, ввод в эксплуатацию. Нужен только проект на коммуникационные сети.

— Если земля ваша — отлично, если арендная, то берете документ от владельца земли, что он не против, что на этом участке будет возведена подобная конструкция, — говорит Дмитрий Зайко. — Идите в местные органы власти и регистрируйте как временную конструкцию.

К слову, «зефирка» EnCata стоит на арендованной парковке уже четыре года. Строительство заняло всего 3,5 месяца — от создания концепта, изготовления конструкции и установки на площадке.

В сложенном виде, без перегородок, офисов и каких то коммуникационных вещей она помещается в одну грузовую фуру. Если будет необходимо, здание можно будет свернуть и установить на новом месте.

Нюансы конструкций

Правильно такая конструкция называется ПКС, или пневмо-каркасное сооружение, состоящая из герметичных пневмо-баллонов, закрытых сверху накидкой из многослойной ПВХ-ткани. Ткань обладает повышенной плотностью и светопропускаемостью, оснащена УФ-стабилизаторами. Отражает инфракрасные лучи, не поддерживает горение (класс горючести Г1). Баллоны между собой соединяет пневмотрасса, через которую они подкачиваются.

Высота здания зависит от ширины — равняется ее половине, что позволяет получать правильную арку (высота здания EnCata — 11 метров, ширина — 22 метра). Благодаря полукруглой форме здание способно выдерживать большую снеговую нагрузку (30 кг/м2). Если конструкция отапливается, то сверху нет ледяной корки, снегу не за что зацепиться, он скатывается с арки.





— Есть еще старая технология возведения «надувных» зданий — воздухо-опорные сооружения, — объясняет Дмитрий Зайко. — В таких часто размещают спортивные сооружения. В Минске, например, такое есть рядом с футбольным манежем.

Стоят такие сооружения за счет избыточного давления воздуха внутри (заходите внутрь — и у вас закладывает уши), создаваемое специальным оборудованием. При этом все двери и входы должны быть постоянно закрыты. Как только отключается система подкачки, купол здания падает.

— Недавно в Литве такое здание упало, — рассказывает Дмитрий. — Навалило снега, персонал не увеличил давление внутри — и купол провалился. Стоит отметить, что поддерживать избыточное давление в куполе — это дорого. Система подкачки работает постоянно. Если сделать воздухоопорник такого же размера, как «зефирка», то в месяц только за работу системы подкачки нужно будет заплатить от 1,5 до 2 тысяч долларов. Наше здание мы накачали только один раз, система подкачки включается один раз в час на одну минуту. Летом это случается реже. Поэтому совокупное потребление энергии в месяц на подкачку — около 10 кВт. Это 10−15 евро.

С точки зрения безопасности воздухо-опорные сооружения проигрывают пневмо-каркасным: если по какой-то причине произойдет прорыв ткани оболочки, то здание упадет сразу. Поэтому в таких сооружениях делают специальные компенсационные конструкции, чтобы купол не упал на людей.

Роль каркаса «зефирки» EnCata выполняют герметичные баллоны диаметром 2,3 метра. Даже если повредить баллоны через один, то оно будет стоять. С выключенной системой подкачки здание простоит от 2 до 3 дней.



Герметичные баллоны

На коньке здания установлена метеостанция, которая отслеживает силу ветра, атмосферное давление, температуру, давление в баллонах и передает эту информацию в систему подкачки. Программа решает, что нужно: повысить давление или снизить. Таким образом безопасность здания минимально зависит от человека.

Если произошла авария (подкачка не работает, пробились баллоны) — система посылает уведомление собственнику о возникшей проблеме.



Система подкачки

Вполне естественно было поинтересоваться, а не улетит ли здание как воздушный шарик?

— Пару лет назад в Минске прошел ураган, выкорчевывало деревья на улицах, — рассказывает Дмитрий. — Люди, которые находились внутри здания, понимали, что ветер сильный, только потому, что световое оборудование раскачивалось. А так здание выдерживает до 25 м/с, а это уже конкретный ураган.

Фундамента у здания нет, оно стоит прямо на дорожной плитке парковки. Но оно надежно закреплено: каждый баллон и накидка якорятся специальными сваями.

Кстати, имея готовое ровное покрытие парковки, было легко сделать полы внутри: по плитке уложили утеплитель и постелили ламинат. В производственной части уложили более подходящую ПВХ-плитку.

Как это сделано

Производство надувных зданий налажено в Минске, ткань-ПВХ используется белорусская. Кроме самого ангара поставляется и внутреннее наполнение. В EnCata, например, есть офисная и производственная части, разделенные надувной перегородкой, есть закрытые модули переговорных комнат и кабинетов разных размеров, два сантехнических модуля.





Под куполом мы видим вентиляторы — это часть продуманной и энергоэффективной системы отопления: теплый воздух поднимается вверх, а вентиляторы перемешивают его с холодным и опускают вниз, что позволяет сократить затраты на отопление.



Модуль с санузлами

Здание как быстро нагревается, так же быстро и остывает. Дмитрий Зайко говорит, что система отопления автоматизирована и работает по заданному алгоритму. Например, за 40 минут до прихода офисных работников она включается и прогревает помещение и поддерживает нужную температуру в течение дня (в офисе — +24, в цеху — +16−18). В конце рабочего дня работа печей сводится на минимум.





Дмитрий говорит, что при необходимости можно сделать и здание-термос. Тогда в баллоны вваривается специальный теплоизоляционный материал. Это сокращает затраты на отопление или охлаждение в 10 раз.

Ткань стен обладает светопропускаемостью, и в солнечные дни в офисе освещение не включается. Много света проходит и через витражное остекление в торцевой части здания. Впрочем, в пасмурный день и вечером недостатка в свете тоже нет.

Кому это надо?

Стоимость надувного здания — от 95 евро за «квадрат». Если брать конкретную «зефирку» EnCata, то с оборудованием и внутренними модулями, полами, системой отопления и вентиляции «под ключ» она стоила 310 евро м2.



Высота позволяет делать антресольные этажи

— Это недорого, функционально и быстро, — говорит Дмитрий Зайко. — Без всех тех сложностей, с которыми сталкиваются люди, когда начинают влезать в строительство.

В Беларуси такие здания только начали появляться: кроме «зефирки» есть еще один небольшой ПКС, весной-летом к ним добавится еще порядка 5−6 зданий. Это административно-производственные, производственные центры.

Кстати, такие здания можно постепенно наращивать в длину — хоть до горизонта. Срок службы ткани, из которых сделано здание, — 20 лет. Но, как уверяет Дмитрий Зайко, это не значит, что через 20 лет здание придет в негодность. Нужно будет делать диагностику, возможно, придется поменять накрывающую ткань или поменять баллон или несколько.





Такие конструкции могут использоваться военными, МЧС под госпиталь или временное размещение граждан в районах чрезвычайных ситуаций. ПКС можно сбросить с самолета в нужную точку и быстро развернуть его.

А что, если…

Внештатных ситуаций с этой конструкцией не происходило, поэтому производитель специально устраивал полевые испытания, чтобы посмотреть, как ведет себя конструкция: резали, жгли, протыкали, сами же чинили.

— Можно представить ситуацию, когда взрывается баллон — опасности для жизни людей это не несет, так как давление внутри не больше, чем в автомобильной шине, — говорит Дмитрий Зайко. — Ремонтируется пробоина очень легко с помощью клея и латки. Не труднее, чем заклеивать велосипедную камеру.





Даже если в здании произойдет взрыв, то вся энергия взрыва уйдет через места крепления баллонов к площадке.

— Из курьезных случаев: звонил заказчик из Узбекистана, — рассказывает Дмитрий. — После всех этих вопросов «улетит — не улетит» он спрашивает: «А если выстрелить стрелой?». Говорю, что она, скорее всего, отскочит. А если пробьет, то останется внутри, а дырку заклеим. «А если зажженной стрелой?» Я сразу вспомнил про нашествие татаро-монголов и еле сдержал смех: разные вопросы слышал, но про горящие стрелы впервые (смеется). Если серьезно, то это не каменное здание и площадка должна быть охраняемой как минимум в тех восточно-азиатских регионах. В Европе это, конечно, не так актуально.