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Klaipedos nafta: с февраля белорусскую нефть и нефтепродукты не планируют экспортировать через Литву

03.02.2021 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Грузы с белорусской нефтью в феврале и последующих периодах не выставлены на экспорт через нефтяные терминалы, управляемые Klaipedos nafta, говорится в пресс-релизе литовской компании.

Klaipedos nafta: с февраля белорусскую нефть и нефтепродукты не планируют экспортировать через Литву

Таким образом, экспорт белорусской нефти и нефтепродуктов через порт Клайпеды фактически прекращен.

Директор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис, чьи слова приводит пресс-служба организации, отметил, что 2021 год для компании будет непростым. По информации литовского логистического оператора, характер тендеров, объявленных белорусскими НПЗ в январе, показывает, что Клайпеда не упоминается как возможный вариант для экспорта продукции.

«В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos nafta, а это неизбежно означает дальнейшее давление на результаты деятельности компании», — отметил ее руководитель.

Как сообщалось, 28 августа, после принятия первого пакета санкций ЕС, Александр Лукашенко заявил, что дал поручение правительству о переориентации белорусских торговых потоков из Литвы.

В декабре дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о временной приостановке экспорта нефтепродуктов через порт Клайпеды.

О том, что Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о транспортировке нефтепродуктов через российские порты, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26 января в Москве по итогам переговоров в российском правительстве.

Как ожидается, продукция белорусских НПЗ будет перевозиться до портов РФ железнодорожным транспортом. Тарифы на железнодорожные перевозки будут установлены в соответствии с национальными законодательствами с учетом скидок, предоставляемых по решению ОАО «РЖД» и Белорусской железной дороги. Стороны гарантируют отсутствие любого повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации.

 
 
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Грузы с белорусской нефтью в феврале и последующих периодах не выставлены на экспорт через нефтяные терминалы, управляемые Klaipedos nafta, говорится в пресс-релизе...
 
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