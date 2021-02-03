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Klaipedos nafta: с февраля белорусскую нефть и нефтепродукты не планируют экспортировать через Литву
Источник материала: Навiны
Грузы с белорусской нефтью в феврале и последующих периодах не выставлены на экспорт через нефтяные терминалы, управляемые Klaipedos nafta, говорится в пресс-релизе литовской компании.
Таким образом, экспорт белорусской нефти и нефтепродуктов через порт Клайпеды фактически прекращен.
Директор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис, чьи слова приводит пресс-служба организации, отметил, что 2021 год для компании будет непростым. По информации литовского логистического оператора, характер тендеров, объявленных белорусскими НПЗ в январе, показывает, что Клайпеда не упоминается как возможный вариант для экспорта продукции.
«В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos nafta, а это неизбежно означает дальнейшее давление на результаты деятельности компании», — отметил ее руководитель.
Как сообщалось, 28 августа, после принятия первого пакета санкций ЕС, Александр Лукашенко
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О том, что Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о транспортировке нефтепродуктов через российские порты,
Как ожидается, продукция белорусских НПЗ
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Klaipedos nafta: с февраля белорусскую нефть и нефтепродукты не планируют экспортировать через Литву
Грузы с белорусской нефтью в феврале и последующих периодах не выставлены на экспорт через нефтяные терминалы, управляемые Klaipedos nafta, говорится в пресс-релизе...
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