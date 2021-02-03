ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После решения по Навальному на протестах в РФ задержали почти 1400 человек

03.02.2021 08:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На акциях протеста в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального 2 февраля задержали 1386 человек. К задержанным долго не пускают адвокатов.




Об этом сообщает ОВД-инфо.

В некоторых ОВД по 2 и больше часа не пускают адвокатов. Также у задержанных хотят отобрать телефоны. Как минимум у одной из задержанных силовики требуют показать IMEI (уникальный номер) телефона, в противном случае угрожают изъять телефон. Ей также угрожают отказом в праве на адвоката и применением физической силы в случае, если она не даст доступ к своему телефону.

Полицейские также расспрашивают задержанных про их социальные сети.

Напомним, вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме. В колонии общего режима он будет сидеть 2,5 года.

После этого решения в России начались массовые акции протеста. Сообщалось, что задержания митингующих сопровождались применением грубой силы со стороны правоохранителей. Кривопорядок -- институция общая для России и Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На акциях протеста в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального 2 февраля задержали 1386 человек. К задержанным долго не пускают адвокатов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хакеров из Китая подозревают во взломе сети Национального финцентра США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by