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После решения по Навальному на протестах в РФ задержали почти 1400 человек
Источник материала: Партизан
На акциях протеста в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального 2 февраля задержали 1386 человек. К задержанным долго не пускают адвокатов.
Об этом сообщает ОВД-инфо.
В некоторых ОВД по 2 и больше часа не пускают адвокатов. Также у задержанных хотят отобрать телефоны. Как минимум у одной из задержанных силовики требуют показать IMEI (уникальный номер) телефона, в противном случае угрожают изъять телефон. Ей также угрожают отказом в праве на адвоката и применением физической силы в случае, если она не даст доступ к своему телефону.
Полицейские также расспрашивают задержанных про их социальные сети.
Напомним, вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме. В колонии общего режима он будет сидеть 2,5 года.
После этого решения в России начались массовые акции протеста. Сообщалось, что задержания митингующих сопровождались применением грубой силы со стороны правоохранителей. Кривопорядок -- институция общая для России и Беларуси.
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На акциях протеста в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального 2 февраля задержали 1386 человек. К задержанным долго не пускают адвокатов.
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