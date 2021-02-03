Зависимость или любовь? Простой тест от психолога, который поможет понять

Источник материала: Tut.by

Сложно принимать этот факт, но мы сами не всегда в силах разобраться в своих чувствах. Одна из проблем, которая вызвана этим, путаница между настоящей любовью и зависимостью от человека. LADY.TUT.BY попросила психолога Нелли Семенчук помочь составить тест, чтобы отличить одно от другого. С большой долей вероятности результат будет правдой.



Нелли Семенчуккогнитивно-поведенческий и телесно ориентированный терапевт, стаж более 5 лет

Тест носит развлекательный характер. Мы не утверждаем, что результат является истиной. Для профессиональной консультации при необходимости лучше обратиться к специалисту.