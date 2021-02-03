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Зависимость или любовь? Простой тест от психолога, который поможет понять
Источник материала: Tut.by
Сложно принимать этот факт, но мы сами не всегда в силах разобраться в своих чувствах. Одна из проблем, которая вызвана этим, путаница между настоящей любовью и зависимостью от человека. LADY.TUT.BY попросила психолога Нелли Семенчук помочь составить тест, чтобы отличить одно от другого. С большой долей вероятности результат будет правдой.
Тест носит развлекательный характер. Мы не утверждаем, что результат является истиной. Для профессиональной консультации при необходимости лучше обратиться к специалисту.
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LADY попросила психолога помочь составить тест. Он определит, на что больше похожи ваши отношения - на любовь или на созависимость.
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