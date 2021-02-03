Обзор Mazda CX-30. Стильно, но как-то не по-женски

Источник материала: Onliner «А почему эту машину позиционируют как женскую? — рассуждаем в салоне красненькой Mazda CX-30, двигаясь по дорогам столичного пригорода. — Почему считают, что это должен быть второй автомобиль в семье? Неужели бизнесмен, который отправляется в офис в хипстерских кроссовках, не может подъехать туда именно на этой модели?» В мыслях о гендерном восприятии любого компактного кроссовера и прошла обкатка нового «японца». Как показала поездка, он достаточно резв на трассе, в меру проходимый на снежной каше и весьма обеспечен всевозможными системами-помощниками.









Субъективно про комфорт и внешность

Позиционирование — вообще странная штука. Производитель оценивает рынок и придумывает, кто станет целевой аудиторией для будущей модели. Очевидно, что купе — не для многодетного отца, а минивэн вряд ли подчеркнет имидж молодого человека, все еще страдающего мачизмом. Но с CX-30 Наохито Сага, программный менеджер автомобиля, нацелился на явно узкую категорию. По его словам, в США эта машина подойдет молодым людям, у которых пока нет детей, а в Европе и Японии она должна стать семейной.





Исходя из этих слов, проводим первый элементарный тест — устанавливаем на заднее сиденье автокресло. Места явно мало, вся спинка водительского сиденья уже после второй поездки будет отмечена сотнями отпечатков детских ботинок. Взрослым (с ростом от 175 см и выше) тоже будет тесновато на заднем диване. Зато есть подлокотник с подстаканниками — очевидно, что диван рассчитан в большей степени на двоих.









Ну а спереди комфорт на высоте. Это отметила и Светлана, владелица Mazda6, которую мы случайно встретили по пути и пригласили посидеть за рулем для сравнения. «Кресла для меня — очень важный вопрос, — говорит минчанка. — Как только присела на водительское место, сразу почувствовала, как оно меня приобняло. Думаю, в нем будет удобно не только ехать, но и просто откинуться посидеть во время остановки. Видно, что конструкторы старались обеспечить комфортом именно водителя — даже обдув повернут на меня. Плюс проекция на лобовое стекло — очень удобная штука».











«А вот другие современные фишки я не очень ценю, — признается автовладелица. — Мне кажется, посередине торпедо чего-то не хватает: магнитолы или каких-нибудь крутелок. Прекрасно понимаю, что все функции взял на себя планшет. Но я, наверное, просто не привыкла к таким решениям».









Спустя пару минут Светлана уже разобралась в работе устройства и стала менее категоричной: «Все настройки, которые можно было реализовать с помощью кнопок, здесь уместили на планшете. Насколько это удобно? Думаю, дело сноровки. Управление планшетом с помощью шайбы — это, конечно, интересно. Тоже придется учиться. Но вроде все просто: нажатие на шайбу — кнопка ОК, сама она работает как крутелка — можно листать вверх-вниз, кнопка „Назад“ — под большим пальцем. По-моему, это лучше, чем сенсорный экран».











О внешности собеседница говорит кратко: «Стильно. Не скажу, что исключительно по-девчачьи. Смущает только черная пластиковая окантовка. При основном красном цвете она смотрится чужеродно. Наверняка с синим цветом кузова выбиваться из общего вида не будет».





Но все это субъективные оценки дизайна и комфорта. Главное ведь в машине, как она едет. Для этого мы отправились в Минский район. Почему туда? Чтобы увидеть зимнего кота, взглянуть на легендарный дом в Боровлянах и испытать полный привод на снежной каше, а высокий клиренс — на неидеальных дорогах.









Что почем?

Нам достался CX-30 в комплектации Supreme за 78 тыс. рублей. Это топовый вариант. Есть модели на две ступеньки ниже: базовая Drive с «механикой» и передним приводом за 57 650 рублей, а также Active с 6-ступенчатым автоматом и выбором между 2WD и 4WD — 68,7 и 72,2 тыс. соответственно. Самую крутую комплектацию отличают: тонированные заднее и боковые стекла, электропривод сиденья водителя с памятью, боковые зеркала с обогревом, автозатемнением и функцией складывания (тоже с памятью), система перезапуска двигателя, камера заднего вида, легкосплавные 18-дюймовые диски. На тест предоставили вариант с кожаным салоном, люком, подогревом руля, мощной аудиосистемой Bose, мониторингом мертвых зон, автопереключением света, адаптивным круиз-контролем, камерой на 360 градусов и системами помощи при торможении (в том числе при приближении объекта сзади), помощи при движении в потоке, предупреждения о приближении объекта спереди в поперечном направлении. За набор этих и других фишек потенциальному покупателю придется доплатить 13,3 тыс. рублей.













Уже в «базе» перечень «плюшек» не назовешь скромным: светодиодная оптика (Full LED) с функцией противотуманок, омыватель фар, полный электропакет стеклоподъемников, проекция на лобовое, 8,8-дюймовый дисплей, датчики дождя и света, электроручник, ABS, EBD, системы динамической стабилизации, улучшения управляемости за счет динамического контроля крутящего момента, контроля давления в шинах. Фронтальные и боковые подушки и шторки дополняет коленная подушка безопасности для водителя. Кроме того, есть CarPlay, Bluetooth, USB и аудиосистема на 8 динамиков.









А вот двигатели в зависимости от комплектации не отличаются. Во всех версиях — 2-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л. с. Он разгоняет авто до сотни за 9,9 секунды, максимальная скорость — 201 км/ч. При этом средний расход, судя по информации дилера, довольно экономичен — 6,9 литра на 100 км.









Попробовали поиграть с двигателем на трассе. С 70 до 110 км/ч машина разгоняется довольно шустро. Лишь заметна пауза, которую АКПП берет на «обдумывание». Переключение в режим Sport особенно не сократило это замирание. Субъективно, в спортивном режиме лишь подскочили обороты, ощущения же остались прежними — будто бы ничего и не изменилось. Возможно, дело в коробке, недостаточной мощности мотора или — в конце концов — водителе. В то же время нельзя не заметить, как автомобиль скрадывает ощущение скорости, не выдавая ее ни звуком, ни поведением. Одним словом, если бы не проекция на лобовое, получил бы дилер «письмо счастья». Наверное, CX-30 все же больше про комфорт, нежели про спорт и активную езду.





На разбитые заснеженные дороги

Последнее утверждение мы решили проверить на снежной каше. Полный привод есть, клиренс в 160—180 мм присутствует. Испытание было пройдено «на пятерку». Машину ни разу не стянуло вбок, траектория движения была предсказуемой, а рулевое управление — достаточно информативным. Проехали с веселым фонтаном из снега, но без пробуксовок.









Небольшой рейд по пригородным дорогам не самого лучшего качества должен был рассказать о поведении ходовой части. Откровений в этом вопросе мы не получили. Подвеска не отличается спортивной жесткостью, но нет и расхлябанности, свойственной бюджетным кроссоверам. Обычно в таких случаях используют нейтральное слово «сбалансированная».









Резюмируем: автомобиль оставляет приятное впечатление, особенно в вопросе удобства водителя и переднего пассажира (но не тех, кто сидит сзади). На наш взгляд, комфорт в CX-30 играет намного большую роль, нежели задор от агрессивного вождения или преодоления легкого бездорожья. Стоит ли называть машину женской или второй в семье? Это вряд ли.





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