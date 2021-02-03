Это точно новостройка? В Красном Бору готовятся сдать многоэтажку, но дольщиков не устраивает ее состояние

Источник материала: Onliner Белорусский дольщик — один из самых несчастных дольщиков в мире. Чего только не повидал он на своем веку. Но самое обидное, что при любом неудачном раскладе тот, кто честно вносил деньги, остается виноватым — в глазах как чиновников, так и соотечественников: зачем нес деньги в котлован, почему не изучил баланс застройщика, как можно было повестись на такую цену... Хуже всего, если обещанную высотку вовсе не достраивают. Куда веселее, когда дом уже стоит — кажется, вот-вот и объект сдадут, раздав ключи заждавшимся новоселам. Впрочем, если присмотреться внимательнее, оптимизм может и иссякнуть — не всякий новый дом выглядит как новый: того и гляди свежевозведенное придется ремонтировать.





«Свечка», которая появилась по поручению президента и во имя благополучия завода

История появления «столбика» на пересечении Мазурова и Лобанка туманна, как некоторые из зимних дней в Минске. Началось освоение пустыря, как и положено, с общественного обсуждения: весной 2013 года администрация Фрунзенского района пригласила жителей Красного Бора, а заодно и всех неравнодушных минчан, посмотреть и оценить будущую стройку. Правда, никакой информации о многоэтажке не предоставила, да и обязательную в таком случае экспозицию организовать не смогла. Горожане, чутко реагирующие на любые попытки уплотнения родных территорий, это подметили и «предъявили» чиновникам. Вскоре объявление о проведении общественного обсуждения исчезло с просторов интернета — мол, застройщик вовремя не опубликовал в госгазете необходимую информацию, а значит, все отменяется.

Участок земли напротив нынешнего «Камелота» и вправду оставили в покое на долгих пять лет. Но в начале 2018-го «бог уплотнения» снова проснулся и покусился на те же самые земли. Жители квартала объединили силы и принялись писать во все инстанции в попытках объяснить чиновникам, что новый дом закроет им свет (в прямом и переносном смысле). Но уже самые первые ответы дали понять, что как ни голоси, а стройке быть. Например, администрация Фрунзенского района, поясняя, что высотка есть в генплане от 2016 года, привела и такой довод: «Строительство УП „Завод эффективных промышленных конструкций“ жилого дома определено с целью загрузки на полную мощность предприятий крупнопанельного домостроения для стабилизации их финансового положения».

Забота о финансовом положении предприятия — это, конечно, хорошо. Тем более что и возглавляет завод не новичок в строительстве — Вадим Салей (брат погибшего хоккеиста), который успешно возводил высотки в районе проспекта Дзержинского и недорогое жилье для льготников.

Но все же где общественное обсуждение, проект детального планирования и вот это вот все, что принято у порядочных людей? Оказывается, «атрибутика» демократии в данном случае не нужна: по мнению комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, еще в 1989 (!) году Красный Бор — 1 и Красный Бор — 2 были запроектированы как районы высокоплотной застройки. Так, спрашивается, чего же вы хотите сегодня? Ну да — конкретно этот участок оказался зарезервирован под строительство магистрали, но в начале 2000-х планы были скорректированы (кем, когда и под каким номером документ — не уточняется). Так что нечего тут обсуждать! Более того, «учитывая, что район Красный Бор является территорией сложившейся жилой, общественной, социально-гарантированной застройки, разработка проекта детального планирования нецелесообразна». Такие дела.

Еще несколько месяцев местные жители переписывались с чиновниками разного ранга, пытаясь понять, почему в их случае все идет не по общему для Минска шаблону. Ответы приходили один любопытнее другого, но все точки над «i» были расставлены только к августу, когда комитет архитектуры и градостроительства наконец выложил все карты: «Согласно поручению президента Республики Беларусь УП „Завод эффективных промышленных конструкций“ в 2016 году был выделен земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Лобанка и Мазурова. В соответствии с утвержденным 09.03.2017 председателем Мингорисполкома актом выбора мест размещения земельного участка размещение объекта предусмотрено генпланом Минска и вызвано необходимостью реализации жилищной программы. Учитывая изложенное, проведение общественного обсуждения не требуется». Против таких козырей не попрешь.





Местные, конечно, еще пытались переписываться и доказывать, что так не делается, но в марте 2019-го стройка началась. 143 квартиры, 38 парковочных мест возле дома и еще около 80 в пределах километра от него — такими были «исходники» этой стройки.





$1400 за «квадрат» в однушке? Легко!

Пока одни старались не допустить новой стройки, другие, ничего не подозревая о бумажных баталиях, присоединялись к процессу. Место хорошее, планировки компактные, так чего упускать? Правда, цена за метр в новом «столбике» была далеко не демократичная: от $1250 по курсу в двушках до $1400 в 35-метровых однушках. Трехкомнатных квартир в «свечке» не запроектировали.











Вообще, когда находишься в квартирах, складывается ощущение, что это жилье класса эконом — потолки 2,5 метра, выпирающие из стен балки, известковая штукатурка на стенах. Но потом вспоминаешь цены от застройщика и понимаешь: раз уж не вышло с метрами квадратными и кубическими, качество точно должно быть на высоте. Но и с этим, судя по всему, не сложилось.















Минчанин Виталий стал одним из тех, кого вдохновил еще строящийся дом.

— В прошлом году мы с женой задумались о том, чтобы построить квартиру сыну. Стали ездить по городу, смотреть, где и что возводят. Но как-то все не складывалось — то застройщик не внушал доверия, то проект не нравился. В марте я случайно проезжал по улице Мазурова и обратил внимание на незнакомую стройку: аккуратный дом, заполнение простенков керамзитобетоном, активное движение. Подъехал поближе, узнал, кто застройщик. Оказалось — завод эффективных промышленных конструкций. О существовании такой организации раньше даже не подозревал, но, копнув глубже, понял, что она входит в структуру «Минскстроя», и успокоился — не однодневка.

Подошел в офис, узнал расценки и остался под впечатлением. Двушка, которую мы планировали купить, обходилась более чем в $80 000 по курсу. То есть более чем на половину суммы надо было оформлять кредит. Сначала решил взять несколько дней на раздумье, а потом понял, что пока буду крутить-размышлять, все квартиры уйдут — в офис постоянно приезжали люди и заключали договоры. Двушки таяли буквально у меня на глазах. Поэтому понял, что выжидать нечего, и подписал бумаги, — рассказывает мужчина.



Скриншот с сайта зэпк.бел

В середине декабря 2020-го высотка должна была быть сдана городу. Некоторые оптимисты из числа дольщиков даже рассчитывали получить ключи к новому году. Но вот уже и январь 2021-го прошел, а дело не движется. Причем активное сопротивление оказывают в том числе будущие жильцы — минчане отказываются принимать дом, который хоть и находится не в Венеции, но стоит на воде.

Как строили, так и будет стоять?

На госорганы надейся, а сам не плошай — девиз, который должен запомнить любой белорус, независимо от того, строит он квартиру или впутался еще в какое хлопотное дельце. Вот и Виталий, хоть и не является строителем, решил, что процесс сдачи дома надо контролировать, поэтому записался в уполномоченные по приемке. А когда получил полный доступ ко всем помещениям — ахнул.





— Я уже думаю о том, чтобы начать организовывать атмосферные экскурсии в подвал нашего дома — такие, чтобы люди были в высоких резиновых сапогах, какой-нибудь робе. Потому как по-другому в некоторые углы просто не добраться. Подвал заливает регулярно, капитально и почти по всему периметру. И это еще не началось таяние снега или сильные ливни. А что будет весной — страшно представить. Тут какого места ни коснись — надо переделывать. И вроде же подвал залегает не глубоко, но мы увидели такие проблемы, что не уверены, получится ли у рабочих от них избавиться навсегда. Плюс не покидает ощущение, что гидроизоляцию, которая есть по проекту, вообще не сделали и с вводом труб как-то «накосячили», — под звуки капели рассказывает о слабых местах дома минчанин.















Возможно, вода, которая бессовестно проникает в подвал даже в морозную погоду, не что иное, как «проклятие» местных, которые еще в самом начале строительного пути предупреждали дольщиков: раньше на месте 64-го дома по Лобанка было болотце, и именно поэтому советские проектировщики не «усадили» в низину большой и тяжелый дом.

И если воду внизу можно объяснить «пророчеством» либо криворукостью, то влага вверху, на техэтаже, сомнений в причинах не оставляет: все-таки руки. Onliner попал на кровлю дома как раз в момент «ямочного ремонта» одной из протечек. Сколько еще заплаток надо будет поставить, чтобы крыша не текла — вопрос, который желательно закрыть до сдачи дома.





— У меня есть ощущение, что вместо основательной и масштабной работы застройщик просто ставит «костыли», только чтобы сдать дом. Здесь подсиликоним, там поставим заплатку, еще что-нибудь придумаем. А потом, когда бумаги будут заверены, попробуй добейся, чтобы кто-то пришел и ремонтировал. Причем представители завода на нас, упирающихся, давят — мол, время идет, город требует, надо подписывать. А что подписывать? С чем соглашаться? Мы с другими дольщиками хотим получить сухой, теплый и надежный дом, а не конструктор, который надо будет с завидной регулярностью переделывать. Да и в конце концов, понятно же, что все это ляжет на наши плечи, — объясняет позицию будущих жильцов Виталий.















Отдельно стоит остановиться на фасаде дома. Да, его уже пообещали переделать с наступлением подходящих погодных условий, но это же кто-то сотворил. Глядя на разводы и потеки, разве можно поверить, что высотка еще «нулевая»?













— Непонятно, для чего был переделан проект общих незадымляемых балконов. Как теперь с них будет уходить вода, если все замуровано — загадка. Так что потенциально можно получить нормальный такой бассейн на каждом этаже.









К тому же плитка перед входной дверью в подъезд откровенно скользкая. Зимой, на снегу, можно запросто расшибиться. Но нас заверяют — все в порядке, по маркировке плитка пригодна для использования на улице. А что толку с той маркировки, если люди будут травмироваться?





В квартирах тоже полно «косяков», но ладно — большинство из них устранимые, главное, чтобы этим занимались (пока бодрой активности на замечено). Правда, есть и тяжелый случай — например, в одной из квартир высота потолка 2,47—2,48 см, то есть не дотягивает до необходимого по нормам минимума. Как это будут исправлять? Жильцы уже обратились в госорганы с запросом. Ответ пока не получен, да и вряд ли что-то вразумительное может прозвучать, — перечисляет недостатки дома с дорогим «квадратом» мужчина.

Еще одна проблема, с которой столкнулись многие обладатели панорамных лоджий, — мини-потопы. Причем, судя по всему, речь идет не о конденсате, а об отсутствии герметизации в местах стыков.





У жителей первых этажей своя атмосфера — лоджия летняя, а потому сквозные щели ей повредить не могут. Все по проекту. Ну и что, что XXI век на дворе.







— Мы бьемся за то, чтобы к официальной приемке дома никаких глобальных «косяков» не было. Все еще можно исправить. Строители же с маниакальным упорством хотят подписать акт о вводе дома в эксплуатацию, несмотря на все те моменты, которые вы увидели своими глазами. В качестве одного из аргументов необходимости быстрого подписания акта строители приводили желание жильцов побыстрее получить ключи от квартир. Какие они заботливые. Почему же тогда сразу не строили на совесть? — задается риторическим вопросом Виталий.









Что скажет застройщик

Что и когда пошло не так, Onliner попытался выяснить на заводе эффективных промышленных конструкций. Но там предпочли общаться посредством переписки и попросили прислать официальный запрос, что мы и сделали. Как только ответ от застройщика будет получен, мы обязательно его опубликуем.

А пока напомним читателям, что завод, который кому-то совершенно не знаком, построит в Минске еще немало «квадратов» жилья (может, даже осчастливит метрами именно вас). Так, целый ряд домов для нуждающихся будет возведен в границах Филимонова — Слепянской водной системы — Столетова. А целых 24 гектара земли ЗЭПК освоит в районе улиц Павлины Меделки и Выготского, что в Новинках (застроены будут те самые священные пахотные земли). В обоих случаях застройка обещает быть высокоплотной.

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