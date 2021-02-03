Фотоистория: Как в Заславле протестовали против украденных выборов и насилия

Источник материала: Салiдарнасць

От июля 2020-го и до наших дней. Заславские улицы в объективе корреспондента «Салідарнасці».





Заславский дом культуры «Світанак», середина июля. Плакат с датой грядущих выборов, огражденный лентами, смотрится символично: в те дни против альтернативных кандидатов уже вовсю шла необъявленная война





Вечер 9 августа. Жители города наблюдают в окна за членами избирательной комиссии на участке, расположенном в школе №2. Такую картину можно было видеть на всех участках Заславля. У ДК, где также находился один из участков, в тот вечер собрался стихийный митинг





13 августа. По всей стране проходят первые женские протесты против насилия в отношении задержанных. В Заславле акция началась с цепи солидарности у ДК, затем заславчане прошли в старую часть города к исполкому













В августе в городе расцвел протестный стрит-арт





15 августа заславчане почтили память погибшего во время протестов Александра Тарайковского шествием и молебном у Спасо-Преображенской церкви (бывший кальвинский сбор)





16 августа. В белорусских городах проходит первый воскресный протестный марш, собравший сотни тысяч участников. Марш Свободы прошел и в Заславле , он стал одним из самых массовых шествий в новейшей истории города









20 августа заславчане пригласили на встречу представителей властей. Разговора не вышло: чиновники настаивали на встрече в зале Дома культуры, горожане выступали за беседу на улице. На встречу собралось больше тысячи человек. Это было последнее в 2020-м столь массовое мероприятие в городе













Политические граффити регулярно появляются в Заславле все эти месяцы. Иногда процесс переходит в одностороннюю переписку с властями





13 ноября. Акция в память о Романе Бондаренко , на которую вышли десятки заславчан





К концу года в Заславле, как и в других городах страны, протестные акции ушли во дворы, приобретя партизанский характер