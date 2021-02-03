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Фотоистория: Как в Заславле протестовали против украденных выборов и насилия
03.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
От июля 2020-го и до наших дней. Заславские улицы в объективе корреспондента «Салідарнасці».
Заславский дом культуры «Світанак», середина июля. Плакат с датой грядущих выборов, огражденный лентами, смотрится символично: в те дни против альтернативных кандидатов уже вовсю шла необъявленная война
Вечер 9 августа. Жители города наблюдают в окна за членами избирательной комиссии на участке, расположенном в школе №2. Такую картину
13 августа. По всей стране проходят первые женские протесты против насилия в отношении задержанных. В Заславле акция началась
В августе в городе расцвел протестный стрит-арт
15 августа заславчане
16 августа. В белорусских городах проходит первый воскресный протестный марш, собравший сотни тысяч участников. Марш Свободы
20 августа заславчане
Политические граффити регулярно появляются в Заславле все эти месяцы. Иногда процесс переходит в одностороннюю переписку с властями
13 ноября.
К концу года в Заславле, как и в других городах страны, протестные акции ушли во дворы,
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От июля 2020-го и до наших дней. Заславские улицы в объективе корреспондента «Салідарнасці».
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