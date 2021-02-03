Эксперт: в Беларуси необходимо отменить список запрещенных для женщин профессий и обеспечить безопасные условия труда для всех

В Беларуси необходимо отменить список запрещенных для женщин профессий и обеспечить безопасные условия труда для всех работников, заявила юрист Центра по продвижению прав женщин «Ее права» Анна Зыкова 2 февраля на презентации исследования «Неженские» профессии: исследование о соответствии списка запрещенных профессий для женщин в Беларуси международным стандартам в области защиты прав женщин».



Фото pixabay.com

По мнению Зыковой, если государство сохранит подобный список, его необходимо сократить, а также привести научное обоснование, которое докажет вредное влияние каждой профессии на здоровье женщин. Сейчас в этом перечне 181 позиция.

В целом, считает эксперт, существование списка запрещенных профессий основано на гендерных стереотипах, прежде всего о женщине как матери, поскольку его цель — защита репродуктивного здоровья женщин.

«Такая цель противоречит подходам международных органов, поскольку это не материнство в строгом смысле этого понятия, а основывается на стереотипе. В глазах государства все женщины потенциально беременны и в обязательном порядке станут матерями рано или поздно. Не учитывается желание женщины и вообще ее физиологическая способность иметь детей», — подчеркнула Зыкова.

По ее словам, наличие подобного списка нарушает запрет на дискриминацию в отношении женщин, право на свободный выбор профессии и право на безопасные условия труда, которые закреплены в международных конвенциях. Согласно подходам международных организаций, запреты на профессию могут применяться только для прямой защиты материнства — беременных и кормящих женщин.

При этом юрист констатировала, что запрет на профессии для женщин не абсолютный, и наниматель может брать на работу женщин на позиции из списка, если создаст безопасные условия. «Но государство само не принимает активных мер по созданию этих условий и по сути переложило бремя на нанимателей», — подчеркнула Зыкова.

По ее словам, список дискриминирует не только женщин, но и мужчин, поскольку именно они заняты на этих вредных и опасных работах. «Это также противоречит международным правовым стандартам, т.к. Международная организация труда, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин неоднократно подчеркивали тот факт, что безопасные условия труда должны быть созданы как для женщин, так и для мужчин, — подчеркнула юрист. — В нашей стране список полностью огораживает женщин от опасных условий труда, но в то же время не прикладываются усилия, чтобы сделать условия безопасными для мужчин».