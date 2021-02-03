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В Беларусь идет тепло
Источник материала: Навiны
В среду, 3 февраля, территория страны будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы и теплых воздушных масс.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (снег, мокрый снег, по югу — с дождем). Местами сгустится туман.
В южных регионах (в остальных — местами) ожидается гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха:
Ранее сообщалось, что на сегодня
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В среду, 3 февраля, территория страны будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы и теплых воздушных масс.
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