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Жителя Гольшан обвиняют в терроризме. Он говорит, что троллил силовиков
Источник материала: Партизан
2 февраля в суде Сморгонского района прошло первое заседание по уголовному делу Ивана Вербицкого, пишет
Судебное разбирательство ведёт судья Людмила Петрова и два народных заседателя — Дукова и Матвеева. Государственный обвинитель — Сергей Ковальчук. Обвиняемого защищает адвокат Алексей Криволапов. Пострадавших по данному делу нет.
Ивана Вербицкого обвиняют по четырём статьям Уголовного кодекса:
Согласно с обвинением, 14 октября 2020 года Иван Вербицкий под ником «Dimon D» разместил в двух телеграм-каналах Ошмян и Островца комментарии, в которых запугивал население и дестабилизировал обстановку в стране. В телеграм-канале «Ошмяны» призывал закидать прокуратуру Ошмянского района коктейлями Молотова, а в телеграм-канале «Островец для жизни» призывал повредить собственность сотрудников органов внутренних дел и их семей. Обвинение трактует размещение комментариев в публичных телеграм-каналах как подстрекательство к совершению акта терроризма. Вербицкий обвиняется ещё в том, што 21 октября он разорвал протокол об обыске, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
Вербицкий признал вину только по статье 377.
Иван Вербицкий родился в Богданове в Воложинском районе 17 июля 1965 года. После жил в Гольшанах Ошмянского района, где официально зарегистрирован, но с 1990-х работал в России. У него два высших образования. Работал художником-дизайнером, затем переквалифицировался и работал мультипликатором, режиссёром, монтажёром видео. Рисует, пишет рассказы. Ранее судим не был.
Вербицкий приехал из Подмосковья в Гольшаны в апреле 2020 года. В Гольшанах Вербицкий жил в доме отца, который умер пять лет назад. Дом достался в наследство ему и его сестре, однако они ещё не делили собственность.
14 октября Вербицкий проснулся около 9 часов, открыл телеграм. В канале «Ошмяны» увидел сообщение про то, что разместили отфотошопленную фотографию флага, чтобы представители правоохранительных органов приехали на место, а там на самом деле ничего не было. Поэтому обвиняемый решил тоже «потроллить» силовиков. Он оставил в канале сообщение со словами «Завтра идём штурмовать местный КГБ», после дописал «Маленькими группами с коктейлями Молотова». Ему ответили, што в Ошмянах теперь нет КГБ, на этом месте находится прокуратура. Тогда Вербицкий ответил: «Будем жечь прокуратуру».
После Вербицкий перешёл в канал «Островец для жизни», там сделал репост из телеграм-канала, который признан экстремистским, и дописал: «Все милицейские тачки и тачки их жён должны гореть».
Обвиняемый объяснил, что нужно понимать границу между действительностью и виртуальной жизнью. По его словам, дискусия в телеграм-каналах была абсолютно шуточной и не имела связи с реальной жизнью. Вербицкий признался, что часто занимается троллингом:
— В одном из телеграм-каналов, наверное, это был канал «Лида для жизни» написал, что нужно сделать демонстрацию: выпустить коров, разрисованных в белые и красные цвета. Конечно, этого не произошло. Ещё писал, что сделал подкоп из Гольшан к резиденции президента. Но устал, а осталось всего 200-300 метров докопать, поэтому призвал людей мне помочь. Вот в шуточной форме писал, но тогда дело не возбудили.
Обвиняемый не знал, где находится прокуратура в Ошмянах, а точного места для сбора маленькими группами нигде не указывал. Вербицкий не был знаком ни с кем лично из чатов «Ошмяны» и «Островец для жизни». Также он отрицает, что подстрекал людей к террористическому акту, никаких действий для совершения преступления не принимал.
21 октября Вербицкий вышел за продуктами. После вернулся домой и увидел группу лиц. Среди этой группы людей был человек в милицейской форме, рядом стояла милицейская машины. Люди показали ему удостоверения.
— Подумал сначала, что это шутка, розыгрыш. Только потом понял, что это действительно сотрудники. Один показал постановление прокурора, где меня обвиняют по каким-то страшным статьям.
Вербицкий прочитал одну страницу постановления, вскипел и разорвал документ. Когда его собирались отвезти в отделение, достал телефон и разбил его о багажник милицейского автомобиля.
— Разбил телефон, потому что представился такой случай. Приехала следственная группа, которая пришла ловить злобного террориста, — объяснял свои действия Вербицкий.
Милиционеры отвезли Вербицкого в отделение, сделали новое постановление и вернулись в Гольшаны. Там Вербицкий отказывался открывать двери дома пока не пришёл председатель сельисполкома.
Дома у обвиняемого милиционеры нашли порох и 23 мелкокалиберные патроны. Вербицкий рассказал, что дом большой — много комнат, в которых он не жил, не трогал вещи, которые остались после смерти родителей, и не знает точно, что и где хранилось.
Порох, который нашли в шкафу, находился за банками, он туда не залазил. А патроны лежали в чемодане, который находился в диване в комнате матери, куда он очень редко заходил. Вербицкий предполагает, что порох и патроны остались от отца, который был охотником. Кстати, сам Вербицкий тоже был охотником, он сдал своё ружьё в милицию на утилизацию ещё в 2019 году.
Свидетели из Ошмянского РОВД
Николай Вербицкий, Игорь Яковлев, Алексей Ярошевич — оперуполномоченные Ошмянского РОВД. Они проводили обыск у обвиняемого. Яковлев и Ярошевич заявили, что перед тем, как разорвать документ об обыске, обвиняемый сказал что-то про карателей. Ярошевич процитировал «Вы — каратели, вы не действующая законодательная власть». Сотрудники милиции подтвердили, что нашли дома у Вербицкого порох и патроны, а также забрали компьютерную технику.
Александр Гудевский — участковый Ошмянского РОВД. Он тоже проводил обыск. По его словам, больше занимался видеосъёмкой, чем выемкой вещей, поэтому не знает, где точно находился порох и патроны.
Андрей Стельмах — старший инспектор по разрешительной работе Ошмянского РОВД. Он не принимал участие в обыске. Стельмах рассказал, что Вербицкий сдавал ему ружье в 2019 году.
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2 февраля в суде Сморгонского района прошло первое заседание по уголовному делу Ивана Вербицкого, пишет Рэгіянальная газета. Его обвиняют по четырём статьям.
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