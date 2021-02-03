Жителя Гольшан обвиняют в терроризме. Он говорит, что троллил силовиков

Судебное разбирательство ведёт судья Людмила Петрова и два народных заседателя — Дукова и Матвеева. Государственный обвинитель — Сергей Ковальчук. Обвиняемого защищает адвокат Алексей Криволапов. Пострадавших по данному делу нет.

Ивана Вербицкого обвиняют по четырём статьям Уголовного кодекса:

Часть 1 статьи 377 «Хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков». Наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Часть 2 статьи 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных веществ». Наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа.

Согласно с обвинением, 14 октября 2020 года Иван Вербицкий под ником «Dimon D» разместил в двух телеграм-каналах Ошмян и Островца комментарии, в которых запугивал население и дестабилизировал обстановку в стране. В телеграм-канале «Ошмяны» призывал закидать прокуратуру Ошмянского района коктейлями Молотова, а в телеграм-канале «Островец для жизни» призывал повредить собственность сотрудников органов внутренних дел и их семей. Обвинение трактует размещение комментариев в публичных телеграм-каналах как подстрекательство к совершению акта терроризма. Вербицкий обвиняется ещё в том, што 21 октября он разорвал протокол об обыске, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Вербицкий признал вину только по статье 377.

Иван Вербицкий родился в Богданове в Воложинском районе 17 июля 1965 года. После жил в Гольшанах Ошмянского района, где официально зарегистрирован, но с 1990-х работал в России. У него два высших образования. Работал художником-дизайнером, затем переквалифицировался и работал мультипликатором, режиссёром, монтажёром видео. Рисует, пишет рассказы. Ранее судим не был.





14 октября Вербицкий проснулся около 9 часов, открыл телеграм. В канале «Ошмяны» увидел сообщение про то, что разместили отфотошопленную фотографию флага, чтобы представители правоохранительных органов приехали на место, а там на самом деле ничего не было. Поэтому обвиняемый решил тоже «потроллить» силовиков. Он оставил в канале сообщение со словами «Завтра идём штурмовать местный КГБ», после дописал «Маленькими группами с коктейлями Молотова». Ему ответили, што в Ошмянах теперь нет КГБ, на этом месте находится прокуратура. Тогда Вербицкий ответил: «Будем жечь прокуратуру».





После Вербицкий перешёл в канал «Островец для жизни», там сделал репост из телеграм-канала, который признан экстремистским, и дописал: «Все милицейские тачки и тачки их жён должны гореть».





Обвиняемый объяснил, что нужно понимать границу между действительностью и виртуальной жизнью. По его словам, дискусия в телеграм-каналах была абсолютно шуточной и не имела связи с реальной жизнью. Вербицкий признался, что часто занимается троллингом:





— В одном из телеграм-каналов, наверное, это был канал «Лида для жизни» написал, что нужно сделать демонстрацию: выпустить коров, разрисованных в белые и красные цвета. Конечно, этого не произошло. Ещё писал, что сделал подкоп из Гольшан к резиденции президента. Но устал, а осталось всего 200-300 метров докопать, поэтому призвал людей мне помочь. Вот в шуточной форме писал, но тогда дело не возбудили.





Обвиняемый не знал, где находится прокуратура в Ошмянах, а точного места для сбора маленькими группами нигде не указывал. Вербицкий не был знаком ни с кем лично из чатов «Ошмяны» и «Островец для жизни». Также он отрицает, что подстрекал людей к террористическому акту, никаких действий для совершения преступления не принимал.





21 октября Вербицкий вышел за продуктами. После вернулся домой и увидел группу лиц. Среди этой группы людей был человек в милицейской форме, рядом стояла милицейская машины. Люди показали ему удостоверения.





— Подумал сначала, что это шутка, розыгрыш. Только потом понял, что это действительно сотрудники. Один показал постановление прокурора, где меня обвиняют по каким-то страшным статьям.





Вербицкий прочитал одну страницу постановления, вскипел и разорвал документ. Когда его собирались отвезти в отделение, достал телефон и разбил его о багажник милицейского автомобиля.





— Разбил телефон, потому что представился такой случай. Приехала следственная группа, которая пришла ловить злобного террориста, — объяснял свои действия Вербицкий.





Милиционеры отвезли Вербицкого в отделение, сделали новое постановление и вернулись в Гольшаны. Там Вербицкий отказывался открывать двери дома пока не пришёл председатель сельисполкома.





Дома у обвиняемого милиционеры нашли порох и 23 мелкокалиберные патроны. Вербицкий рассказал, что дом большой — много комнат, в которых он не жил, не трогал вещи, которые остались после смерти родителей, и не знает точно, что и где хранилось.





Порох, который нашли в шкафу, находился за банками, он туда не залазил. А патроны лежали в чемодане, который находился в диване в комнате матери, куда он очень редко заходил. Вербицкий предполагает, что порох и патроны остались от отца, который был охотником. Кстати, сам Вербицкий тоже был охотником, он сдал своё ружьё в милицию на утилизацию ещё в 2019 году.





Свидетели из Ошмянского РОВД





Николай Вербицкий, Игорь Яковлев, Алексей Ярошевич — оперуполномоченные Ошмянского РОВД. Они проводили обыск у обвиняемого. Яковлев и Ярошевич заявили, что перед тем, как разорвать документ об обыске, обвиняемый сказал что-то про карателей. Ярошевич процитировал «Вы — каратели, вы не действующая законодательная власть». Сотрудники милиции подтвердили, что нашли дома у Вербицкого порох и патроны, а также забрали компьютерную технику.





Александр Гудевский — участковый Ошмянского РОВД. Он тоже проводил обыск. По его словам, больше занимался видеосъёмкой, чем выемкой вещей, поэтому не знает, где точно находился порох и патроны.





Андрей Стельмах — старший инспектор по разрешительной работе Ошмянского РОВД. Он не принимал участие в обыске. Стельмах рассказал, что Вербицкий сдавал ему ружье в 2019 году.





Вербицкий приехал из Подмосковья в Гольшаны в апреле 2020 года. В Гольшанах Вербицкий жил в доме отца, который умер пять лет назад. Дом достался в наследство ему и его сестре, однако они ещё не делили собственность.