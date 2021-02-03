Вячеслав Фетисов: будь чемпионат мира в Беларуси, на него никто не приехал бы, и мы бы играли там с белорусами

"Решение принято, надо готовится и играть. Что нам теперь, бойкотировать чемпионат мира в Латвии? Что тут нового? Будь чемпионат мира в Беларуси, то на него бы никто не приехал. Мы бы играли вместе с белорусами. Видимо настала такая ситуация, что или проводить чемпионат мира в Латвии, или не проводить его. Поэтому и принято такое решение", — цитирует Фетисова