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Вячеслав Фетисов: будь чемпионат мира в Беларуси, на него никто не приехал бы, и мы бы играли там с белорусами

03.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение ИИХФ провести все матчи чемпионата мира-2021 в Латвии.





"Решение принято, надо готовится и играть. Что нам теперь, бойкотировать чемпионат мира в Латвии? Что тут нового? Будь чемпионат мира в Беларуси, то на него бы никто не приехал. Мы бы играли вместе с белорусами. Видимо настала такая ситуация, что или проводить чемпионат мира в Латвии, или не проводить его. Поэтому и принято такое решение", — цитирует Фетисова sport24.

18 января ИИХФ лишила Беларусь права проведения турнира из соображений безопасности.
 
 
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение ИИХФ провести все матчи чемпионата мира-2021 в Латвии.
 
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