Идеи от Давыдько и его избирателей: обязать голосовать, отменить смертную казнь

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Давыдько указывает, что за прошлый год он принял участие в заседаниях 12 дискуссионных площадок по выработке предложений в сводный проект конституционных поправок. Кроме того, ему поступили предложения и от избирателей.





— В рамках осуществления работы с избирателями поступил ряд обращений, содержащих предложения по совершенствованию действующего законодательства. Мною проведен анализ предложений, определена актуальность их применения и сформулированы следующие предложения, — пишет Давыдько.





Среди предложений, которые поступили депутату от избирателей, есть, например, идея упразднить Конституционный суд, а его функции передать Верховному суду.





Предлагается и закрепить в Конституции понятие «Всебелорусское народное собрание», его статус и полномочия, а также создать рабочий исполнительный орган (Государственный Совет) для контроля исполнения решений между Всебелорусскими народными собраниями и подготовки очередного заседания.





Кроме того, избиратели предлагают ввести должность Уполномоченного по правам человека, отменить смертную казнь, разработать положение о профессиональной армии, разрешить нахождение земель сельскохозяйственного назначения как в собственности государства, так и в частной собственности.





Из необычного предлагается отменить запрет на единую государственную идеологию и отменить запрет на общественно-политическую реализацию «отдельных категорий граждан». Кто входит в эти категории, не указано.





Предлагается законодательно обязать избирателей участвовать в выборах, а также отменить запрет на участие в выборах лиц, в отношении которых избрана мера пресечения — содержание под стражей.





Парламент предлагают сделать однопалатным — вернуться к Верховному совету Беларуси, при этом полномочия Совета Республики передать ему. Срок полномочий депутатов парламента и местных советов предлагают увеличить до 5 лет и не ограничивать количество сессий парламента в год.





Для создания и деятельности политической партии предлагают установить квоту: не менее 3000−5000 учредителей от всех регионов страны. При этом изменить принцип создания политических партий с территориального на территориально-производственный, где основу партии составляют первичные организации по месту работы или жительства. Обязательную перерегистрацию политических партий в Министерстве юстиции предлагают проводить один раз в 5 лет и закрепить право выдвижения кандидатов в депутаты политическими партиями и гражданами в соответствии с законом.





Предлагают учитывать предложения партийных структур, в том числе согласно представительству политических партий, при формировании правительства страны.





Руководящие должности в регионах предлагается сделать выборными. А Совмину хотят предложить делегировать полномочия президента по назначению руководителей республиканских органов государственного управления и других должностных лиц.











