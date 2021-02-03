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Идеи от Давыдько и его избирателей: обязать голосовать, отменить смертную казнь
Источник материала: Партизан
Депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько опубликовал отчет о своей работе за 2020 год. В нем, помимо прочего, есть предложения по изменению Конституции, которые, как указал Давыдько, поступили ему от избирателей.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Давыдько указывает, что за прошлый год он принял участие в заседаниях 12 дискуссионных площадок по выработке предложений в сводный проект конституционных поправок. Кроме того, ему поступили предложения и от избирателей.
— В рамках осуществления работы с избирателями поступил ряд обращений, содержащих предложения по совершенствованию действующего законодательства. Мною проведен анализ предложений, определена актуальность их применения и сформулированы следующие предложения, — пишет Давыдько.
Среди предложений, которые поступили депутату от избирателей, есть, например, идея упразднить Конституционный суд, а его функции передать Верховному суду.
Предлагается и закрепить в Конституции понятие «Всебелорусское народное собрание», его статус и полномочия, а также создать рабочий исполнительный орган (Государственный Совет) для контроля исполнения решений между Всебелорусскими народными собраниями и подготовки очередного заседания.
Кроме того, избиратели предлагают ввести должность Уполномоченного по правам человека, отменить смертную казнь, разработать положение о профессиональной армии, разрешить нахождение земель сельскохозяйственного назначения как в собственности государства, так и в частной собственности.
Из необычного предлагается отменить запрет на единую государственную идеологию и отменить запрет на общественно-политическую реализацию «отдельных категорий граждан». Кто входит в эти категории, не указано.
Предлагается законодательно обязать избирателей участвовать в выборах, а также отменить запрет на участие в выборах лиц, в отношении которых избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Парламент предлагают сделать однопалатным — вернуться к Верховному совету Беларуси, при этом полномочия Совета Республики передать ему. Срок полномочий депутатов парламента и местных советов предлагают увеличить до 5 лет и не ограничивать количество сессий парламента в год.
Для создания и деятельности политической партии предлагают установить квоту: не менее 3000−5000 учредителей от всех регионов страны. При этом изменить принцип создания политических партий с территориального на территориально-производственный, где основу партии составляют первичные организации по месту работы или жительства. Обязательную перерегистрацию политических партий в Министерстве юстиции предлагают проводить один раз в 5 лет и закрепить право выдвижения кандидатов в депутаты политическими партиями и гражданами в соответствии с законом.
Предлагают учитывать предложения партийных структур, в том числе согласно представительству политических партий, при формировании правительства страны.
Руководящие должности в регионах предлагается сделать выборными. А Совмину хотят предложить делегировать полномочия президента по назначению руководителей республиканских органов государственного управления и других должностных лиц.
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Депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько опубликовал отчет о своей работе за 2020 год. В нем, помимо прочего, есть предложения по изменению Конституции,...
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