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Дмитрий Губерниев — о кумирах, его разочаровавших
Источник материала: Партизан
Дмитрий Губерниев: печалит, что некоторые мои бывшие кумиры оказались просто тупыми
А знаете, что меня печалит? Что некоторые мои бывшие Спортивные Кумиры, именно так, с Большой Буквы, КУМИРЫ… на поверку оказались людьми необразованными, недалекими и местами просто тупыми… Ибо не сотвори себе кумира… — написал Губерниев в своем
Ранее Губерниев,
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Дмитрий Губерниев: печалит, что некоторые мои бывшие кумиры оказались просто тупыми
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