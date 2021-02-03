Дмитрий Губерниев — о кумирах, его разочаровавших

А знаете, что меня печалит? Что некоторые мои бывшие Спортивные Кумиры, именно так, с Большой Буквы, КУМИРЫ… на поверку оказались людьми необразованными, недалекими и местами просто тупыми… Ибо не сотвори себе кумира… — написал Губерниев в своем