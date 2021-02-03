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Аналитик: «Цель властей – повысить цену участия в протестах. Наказать выборочно, создать ситуацию страха»

03.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Андрей Егоров – о том, к чему может привести признание бело-красно-белого флага экстремистским, пишет Салідарнасць

– В том, что происходит сейчас, я вижу отсылку к Советскому Союзу, – считает старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров. – В те времена все связанное с бело-красно-белым флагом считалось нацдемовским, антисоветским и, соответственно, противозаконным. Националисты относились к деструктивным группам, их преследовали, бросали в тюрьмы.

С признанием бело-красно-белого флага экстремистским мы приближаемся к такому же закрытому типу общества, как в СССР. Попытки ограничить все, что связано с протестной активностью, – логичное развитие «чрезвычайного положения», которое мы наблюдаем сейчас в Беларуси. Власти пытаюсь установить очень высокую цену за публичное несогласие с ними.

По мнению аналитика, запрет национальной символики может вызвать в белорусском обществе «вспышку героизма».

– Если использование бело-красно-белого флага будет караться жестче, значит, повысится риск такого использования, и любое подобное действие будет чем-то сродни героизму, – замечает Андрей Егоров. – Людей, идущих на этот риск, начнут воспринимать с восхищением. Так происходит всегда, когда безвредное по сути действие переносят в разряд радикального.

Теперь, чтобы прослыть радикалом, не нужно будет прибегать к насильственным действиям. Достаточно «попартизанить» с флагом. На мой взгляд, изменится специфика партизанских действий, но партизанщина как явление продолжится, хоть и станет более рискованным делом.

Конечно, люди перестанут вывешивать флаги на балконах, опасаясь уголовной ответственности. Но они продолжат красить лавочки и наклеивать стикеры-флажки на столбах. И развернут флаги на любом массовом уличном шествии. И сделать с ними в этот момент ничего не получится.

И возникнет парадокс: 200 тысяч людей под бело-красно-белыми флагами – уголовники?!

Нужно понимать, что цель властей – повысить цену участия в протестах. Наказать выборочно, создать ситуацию страха. Наказать всех не получается – мы и сейчас это наблюдаем.

Напомним, что Генпрокуратура сообщила о подготовке пакета документов о признании бело-красно-белой и другой символики экстремистской. Это решение было принято по итогам совещания у Александра Лукашенко. Изменения в законодательство, связанные с внутриполитической ситуацией в стране, планируется внести в ближайшие два месяца.
 
 
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Политолог Андрей Егоров – о том, к чему может привести признание бело-красно-белого флага экстремистским, пишет Салідарнасць
 
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