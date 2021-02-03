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Колесникова: Можете хоть 10 дел на меня завести, вас это не спасет

03.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мария Колесникова прокомментировала отказ возбуждать уголовное дело по фактам похищения и угроз.




Еще 10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя все имена и должности людей, которые организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси.

Следственный комитет решил не рассматривать заявление Марии, а передал его в Министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела.

Колесникова возмущается тем, что решение о возбуждении дела демонстративно передали министерству, на руководителей которого она жаловалась.

«27 января я получила отказ в возбуждении уголовного дела. Удивлена ли я? О, нет! Там, в кабинете Карпенкова, господа Казакевич и Павлюченко во всех подробностях рассказали, что меня ждёт, если я не покину страну: СИЗО, тюрьмы, унизительные досмотры, подорванное здоровье, забвение. Я забуду о книгах (Харари, Хокинг, чао!), о музыке тоже, ведь мне переломают пальцы, через месяц обо мне все забудут. 25 лет в колонии, где я буду ему (Казакевичу) форму шить, которую он будет одевать по особым поводам. Так что нет, не удивлена.

Я буду дальше обращаться в Генеральную прокуратуру, в суд, а вы можете ещё хоть 10 дел на меня завести. Вас это уже не спасет. Вы это сделали — вы это знаете, я знаю, ваши министры знают, глава государства знает, коллеги знают, свидетели (а их немало), ваши дети знают, жёны, ваши родители, друзья и близкие. Вы это сделали!» — отметила Мария Колесникова.

Об этом сообщает Телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.
 
 
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Мария Колесникова прокомментировала отказ возбуждать уголовное дело по фактам похищения и угроз.
 
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