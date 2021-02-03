Татьяна Короткевич: Для примирения общества нужно признать БЧБ историко-культурной ценностью













Соответствующее мнение озвучила кандидат в президенты на выборах 2015 года Татьяна Короткевич.





По ее словам, запрет бело-красно-белой символики никак не разрешит конфликт власти и оппозиции.





«Признаем историческую символику экстремисткой, а что дальше? Перепишем историю? Что мы будем рассказывать нашим детям, внукам про историю наших предков? А что мы будем говорить про новейшую историю - врать? Посадим БЧБ в тюрьму? Разве это решит проблему отсутствия доверия людей к власти, разрешит конфликты?» - отмечает она.





Короткевич убеждена, что «для единства нашей нации, признания нашей историй и всех ее этапов, примирения нужно признать бело-красно-белый историко-культурной ценностью».





«Считаю, что все вопросы по символике и ее использованию приведут только к эскалации конфликта в нашем обществе. Запреты, штрафы, сутки за использование этой символики не решают ни одной значимой проблемы. На фоне этой навязанной борьбы происходят гораздо более страшные события и факты: насилие в отношении мирных граждан, рост числа политических заключенных, аресты невинных людей задержания во дворах своих домов, издевательства во время заключения… море несправедливости каждый день. Гарантированные нам Конституцией права отбирают через другие нормативные документы», - рассказала она.





Кроме этого, обратила внимание Короткевич, государственная система управления «тотально залазит в личные кошельки своих граждан: вводя новые налоги, выписывая огромные штрафы по сути за альтернативное мнение, за правду».

«Все это происходит на фоне тенденции активных, умных, предприимчивых белорусов уехать из страны. Убрав символ протеста бело-красно-белый, все равно придется столкнуться с реальными проблемами. Лучше пойти путем объединения двух белорусских миров - сделать это можно, сняв с повестки все вопросы, которые нас разделяют. Так мы сможем объединиться перед лицом реальных проблем», - подытожила она.









Напомним, что ранее стало о том, что Генпрокуратура Беларуси готовится признать экстремистским бело-красно-белый флаг.