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Свет, камера, мотор: Кейт Миддлтон стала видеоблогером

03.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддтон решила попробовать себя в видеоблогинге: вдохновленная работами опытных ютуберов, герцогиня учится выставлять свет и готовится к съемкам без помощников.

Герцог и герцогиня Кембриджские самоизолировались в своей резиденции в Норфолке. Все свое время пара уделяет троим наследникам: Шарлотте, Джорджу и Луи, а также виртуальным встречам с поклонниками. Все это помогло Миддлтон приблизиться к роли профессионала не только в фото, но и в видеоискусстве.

Как сообщило издание Vanity Fair, Кейт Миддлтон стала настоящим видеоблогером: фаворитка Ее Величества даже отказалась от услуг опытных операторов.

"Она отыскала самое подходящее место для съемки в особняке. Также она купила специальную подставку для ноутбука, и кольцевую лампу, которая помогает добиться правильного освещения", - поделился источник издания.

Будущая королева-консорт всегда вдохновляла британцев своим безупречным вкусом. Во время пандемии Миддлтон решила закрепить эффект: все образы для видеосъемки она подбирает самостоятельно, это же касается и макияжа.

Недавно герцогиня удивила поклонников и сделала новый шаг в блогинге: Миддлтон записала видео в режиме селфи со своей прогулки возле дома. В ролике она появилась в повседневном наряде - в жакете Barbour и шапке с огромным помпоном.

Ранее стало известно, что во время карантина Миддлтон стала шопоголиком - она увлеклась онлайн-покупками.

 
 
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За время самоизоляции герцогиня Кембриджская настолько привыкла к камере, что начала прописывать сценарии своих видео и отказалась от услуг опытных операторов.
 
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